Дата-центр для нужд власти с техникой почти за 70 млн рублей запустят в Барнауле

Дата-центр будет размещаться в Барнауле в новом здании министерства цифрового развития и связи Алтайского края по адресу ул. Карла Маркса, 1, рассказал профильный региональный министр Евгений Зрюмов во время пресс-подхода 25 сентября.
По словам Зрюмова, региональный центр обработки данных необходим, чтобы все информационные системы органов власти края работали слаженно.
Евгений Зрюмов,
министр связи и цифрового развития Алтайского края:
Для этого и было создано министерство цифрового развития и связи — чтобы централизовать эту работу, выработать единую политику, каким образом хранить данные, защищать их, предоставлять доступ. За последние два года мы выстроили эту политику и сейчас формируется центр обработки данных.
ЦОД представляет собой набор высокопроизводительных серверов, на которых будет храниться информация.
Обслуживать его и следить за работой оборудования будут сотрудники минцифры.