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Жизнь

Дата-центр для нужд власти с техникой почти за 70 млн рублей запустят в Барнауле

Региональный центр обработки данных Алтайского края (ЦОД) начнет работать в декабре 2020 года. На приобретение оборудование для объекта из краевого бюджета было выделено более 69 млн рублей — такова начальная цена в конкурсных процедурах.

Новые технологии и сервисы.
Новые технологии и сервисы.
СС0

Дата-центр будет размещаться в Барнауле в новом здании министерства цифрового развития и связи Алтайского края по адресу ул. Карла Маркса, 1, рассказал профильный региональный министр Евгений Зрюмов во время пресс-подхода 25 сентября.

По словам Зрюмова, региональный центр обработки данных необходим, чтобы все информационные системы органов власти края работали слаженно.

Евгений Зрюмов,
министр связи и цифрового развития Алтайского края:

Для этого и было создано министерство цифрового развития и связи — чтобы централизовать эту работу, выработать единую политику, каким образом хранить данные, защищать их, предоставлять доступ. За последние два года мы выстроили эту политику и сейчас формируется центр обработки данных.

ЦОД представляет собой набор высокопроизводительных серверов, на которых будет храниться информация.

Обслуживать его и следить за работой оборудования будут сотрудники минцифры.

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