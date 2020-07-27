С 27 июля в Барнауле в связи с реконструкцией тепловых сетей временно будет ограничена подача горячей воды, на срок от 12 до 48 часов, для 63 тысяч горожан. Это нужно, чтобы ввести в работу отремонтированные участки тепловых сетей.

В ближайшие дни полностью завершатся работы по монтажу трубопроводов на трех участках, расположенных в районе гаражного кооператива по адресу улица Попова, 5а/4, жилых домов по проспекту Ленина, № 144 — № 150, и Ленина, № 157 — № 159. Они относятся к контуру ТЭЦ-2 и работы на них велись без продления срока отключения горячей воды после опрессовки. Это удалось сделать благодаря существующим резервным линиям тепловых сетей. Однако сейчас для ввода в эксплуатацию новых теплотрасс необходимо кратковременное отключение ресурса. Эта процедура называется переврезкой.

Сибирская генерирующая компания продолжает реализацию ремонтной и инвестиционной программ по перекладке тепловых сетей в Барнауле. Напомним, всего в городе в 2020 году планируется заменить более 32 км тепловых сетей отопления и горячего водоснабжения.

В связи с завершением работ по реконструкции теплосетей под кратковременное отключение горячей воды попадут:

на сутки, с 9:00 27 июля до 9:00 28 июля — 43 многоквартирных дома , 3 детских сада , 2 школы , 3 больницы и 12 административных зданий по улицам Попова , Кавалерийская , Монтажников и В. Кощеевой. Всего 15 830 жителей;

— 43 многоквартирных дома 3 детских сада 2 школы 3 больницы и 12 административных зданий по улицам Попова Кавалерийская Монтажников и В. Кощеевой. Всего 15 830 жителей; на 12 часов , с 9:00 до 21:00 29 июля — 63 многоквартирных дома , 2 детских сада , 3 школы , 2 больницы и 7 административных здания. Всего 7 444 жителя;

— 63 многоквартирных дома 2 детских сада 3 школы 2 больницы и 7 административных здания. Всего 7 444 жителя; на сутки , с 9:00 29 июля до 9:00 30 июля — 245 многоквартирных домов , 17 детских садов , 9 школ , 7 частных домов , больница и 21 административное здание. Всего 32 895 жителей;

— 245 многоквартирных домов 17 детских садов 9 школ 7 частных домов больница и 21 административное здание. Всего 32 895 жителей; на двое суток , с 9.00 29 июля до 9.00 31 июля — 53 многоквартирных дома , 2 детских сада , 4 школы , 2 больницы и 16 административных зданий. Всего 6 666 жителей.

Список всех объектов, где будет ограничена подача ресурса, с указанием времени отключения — отмечен на карте:



Пояснения к карте:

желтые — отключения из-за повреждения на теплосети; оранжевые — реконструкция и капитальные ремонты теплосетей в 2020 году; зеленые — подача воды возобновлена.

Если над домом не стоит никакой знак, но горячей воды нет — обращайтесь в вашу управляющую компанию.

Также согласно графику продолжаются работы на ранее заявленных участках, требующие временного отключения горячей воды:

по 28 июля — для 13 многоквартирных домов , детского сада и 2 административных зданий по улицам Деповская , Брестская , проспектам Социалистический и Строителей. Под отключение попадают 911 жителей. Все данные также отображены на интерактивной карте СГК.

Энергетики приносят свои извинения за временные неудобства. Запланированные работы являются важным этапом подготовки города к следующему отопительному сезону и повышают надежность теплоснабжения горожан.