В ближайшие дни полностью завершатся работы по монтажу трубопроводов на трех участках, расположенных в районе гаражного кооператива по адресу улица Попова, 5а/4, жилых домов по проспекту Ленина, № 144 — № 150, и Ленина, № 157 — № 159. Они относятся к контуру ТЭЦ-2 и работы на них велись без продления срока отключения горячей воды после опрессовки. Это удалось сделать благодаря существующим резервным линиям тепловых сетей. Однако сейчас для ввода в эксплуатацию новых теплотрасс необходимо кратковременное отключение ресурса. Эта процедура называется переврезкой.
Сибирская генерирующая компания продолжает реализацию ремонтной и инвестиционной программ по перекладке тепловых сетей в Барнауле. Напомним, всего в городе в 2020 году планируется заменить более 32 км тепловых сетей отопления и горячего водоснабжения.
В связи с завершением работ по реконструкции теплосетей под кратковременное отключение горячей воды попадут:
- на сутки, с 9:00 27 июля до 9:00 28 июля — 43 многоквартирных дома, 3 детских сада, 2 школы, 3 больницы и 12 административных зданий по улицам Попова, Кавалерийская, Монтажников и В. Кощеевой. Всего 15 830 жителей;
- на 12 часов, с 9:00 до 21:00 29 июля — 63 многоквартирных дома, 2 детских сада, 3 школы, 2 больницы и 7 административных здания. Всего 7 444 жителя;
- на сутки, с 9:00 29 июля до 9:00 30 июля — 245 многоквартирных домов, 17 детских садов, 9 школ, 7 частных домов, больница и 21 административное здание. Всего 32 895 жителей;
- на двое суток, с 9.00 29 июля до 9.00 31 июля — 53 многоквартирных дома, 2 детских сада, 4 школы, 2 больницы и 16 административных зданий. Всего 6 666 жителей.
Список всех объектов, где будет ограничена подача ресурса, с указанием времени отключения — отмечен на карте:
Пояснения к карте:
желтые — отключения из-за повреждения на теплосети;
оранжевые — реконструкция и капитальные ремонты теплосетей в 2020 году;
зеленые — подача воды возобновлена.
Если над домом не стоит никакой знак, но горячей воды нет — обращайтесь в вашу управляющую компанию.
Также согласно графику продолжаются работы на ранее заявленных участках, требующие временного отключения горячей воды:
- по 28 июля — для 13 многоквартирных домов, детского сада и 2 административных зданий по улицам Деповская, Брестская, проспектам Социалистический и Строителей. Под отключение попадают 911 жителей. Все данные также отображены на интерактивной карте СГК.
Энергетики приносят свои извинения за временные неудобства. Запланированные работы являются важным этапом подготовки города к следующему отопительному сезону и повышают надежность теплоснабжения горожан.