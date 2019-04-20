«Давайте фотографироваться!»: как прошел селфи-субботник в Изумрудном парке с участием губернатора

20 апреля губернатор Виктор Томенко впервые посетил Изумрудный парк. Он пришел туда на субботник по приглашению инициативной группы барнаульцев, которая уже несколько месяцев борется за сохранение любимого места отдыха в городе. Какие решения примет губернатор после прогулки по Изумрудному — пока не известно. Но он и мэр Сергей Дугин рассказали о своем видении того, как нужно развивать эту территорию.

Уборка на чистовую

В центральной части Изумрудного парка утром 20 апреля из мусора остались только сухие листья и ветки. Пару недель назад, 3 апреля, отсюда вывезли более 100 мешков с пластиком и прочими отходами. Официальное начало субботника запланировали на 10 часов, но барнаульцы начали работы минут на 40 раньше.

Сергей Дугин и спикер АКЗС Александр Романенко тоже пришли в парк пораньше и стояли у входа в окружении журналистов. Все общались и вглядывались в ворота: ждали губернатора. Рядом играл баянист, бабушки задорно пели народные песни и снимали себя на смартфоны.

— Зачем это все нужно? — сказал один журналист другому. — Есть же специальные люди, дворники. Почему горожане должны все это убирать?

Субботник в Изумрудном парке с участием Виктора Томенко. Дмитрий Лямзин

Появилась, как всегда, веселая Стэлла Штань, представитель губернатора в АКЗС. Ее приветствовали со всех сторон. Прежде чем взять в руки грабли, она остановилась поговорить со знакомыми.

— Да я сейчас сделаю пару снимков здесь и пойду в спортзал, — сказала то ли в шутку, то ли всерьез ее собеседница.

Долгожданный Виктор Томенко пришел вместе со своим заместителем Виталием Снесарем в начале 11-ого. Первый был одет в синий спортивный костюм и красные кроссовки, второй — в черные брюки, куртку и шапку, на глазах — очки с желтыми стеклами.

Все вип-гости субботника сразу направились к куче граблей, которые стояли неподалеку. Журналисты снимали каждое движение губернатора и его коллег.

Губернатор, мэр и спикер АКЗС убирали небольшой участок справа от главного входа в парк. Они синхронно загребали листья, дружно паковали их в мешки, а в коротких перерывах давали интервью и фотографировались с прессой.

Виктор Томенко шутил: «Грабли — это хорошо, главное на них не наступать». А потом вдруг сказал одной журналистке: «Листьев вот кучки, а денег у нас пока что ямка. Но мы будем стараться, чтобы тоже кучки наметались».

Со своим участком почетные гости субботника расправились минут за 30.

Каким видит будущее Изумрудного парка мэр Сергей Дугин

Сергей Дугин во время пресс-подхода рассказал журналистам, что город готов взять парк в муниципальную собственность. Если это произойдет, то ответственной за него организацией, скорее всего, станет Горзеленхоз.

По словам Дугина, парк должен оставаться тихим и спокойным местом, так как на нем есть захоронения. В администрации прорабатывается несколько вариантов развития территории.

Сергей Дугин,

мэр Барнаула:

Один из вариантов — построить здесь на месте вырубок детскую площадку как у «Гулливера», но более обширную. И площадку для экстремальных видов спорта для молодежи. По периметру парка сделать велодорожки. Зимой ее можно утрамбовать снегоходом и превратить в лыжную трассу. Нужно привести в порядок центральную аллею, пешеходные дорожки, почистить озеро — его надо оставить, оно здесь было всегда. Хотелось бы сделать новое ограждение и решить вопрос с парковками. Их должно быть достаточно, ведь люди приезжают сюда и на автомобилях.

Субботник в Изумрудном парке с участием Виктора Томенко. Дмитрий Лямзин

Деревья в парке, по словам Дугина, нужно постепенно менять, так как они все старые. Необходимо делать новые насаждения и поэтапно рубить те, что становятся небезопасными.

Все эти инициативы планируют вынести на общественное обсуждение. Сначала — на совет с участием архитекторов, потом в интернет — сайты и соцсети.

Сергей Дугин,

мэр Барнаула:

Скорее всего, будут разные мнения. Но мы найдем в них основное зерно. И будем опираться на то, что люди так решили.

Мэр сказал, что в случае положительного решения, работы могут начаться уже летом.

Как Виктор Томенко осматривал парк

После уборки губернатор отправился осматривать территорию парка. Он подходил к разным группам, участвовавшим в субботнике, и приветствовал их. Депутаты гордумы, депутаты АКЗС, члены «Молодой гвардии», «Единой России», ОНФ, стройотрядовцы — все одинаково радовались Виктору Томенко.

Он жал руки, кому успевал, обменивался приветственными словами. Потом его ставили в центр группы и делали коллективный снимок на память. Особенно смелые стройотрядовцы подходили к губернатору, чтобы снять индивидуальные селфи. «Мы с вами взорвем соцсети!», — с улыбкой говорил им Томенко.

Субботник в Изумрудном парке с участием Виктора Томенко. Ирина Баенкова

Жительница города Наталья очень просила губернатора внимательно следить за Изумрудным парком и разобраться не только с незаконными рубками, но и с вывозом имущества с территории. Когда Сергей Дугин сказал ей о своих планах построить детскую площадку на месте вырубленных деревьев, она ее не поддержала.

— Мы люди, которые живем неподалеку от парка, хотим видеть здесь зеленые насаждения, лес. Мы на вас надеемся, отметила Наталья.

— Конечно, мы же ваше правительство, — ответил ей Томенко, уходя.

На полевой кухне губернатор попробовал гречневой каши с тушенкой. Там же ему дали микрофон, и он поблагодарил всех, кто пришел на субботник.

Субботник в Изумрудном парке с участием Виктора Томенко. Ирина Баенкова

У барнаульского планетария сгребал листья батюшка в рясе. Виктор Томенко и вся его делегация вошли в здание, чтобы пообщаться с директором Павлом Ягодкиным. Он пытался за то короткое время, что ему уделили, показать всю значимость объекта и его ценность.

Вип-гостей усадили на самые лучшие места и показали две короткие лекции — классическую и цифровую.

— Тот аппарат, который у нас здесь стоит и который нам передали бесплатно, сейчас стоит 100 млн рублей новый, — сказал Ягодкин. — Он так же важен, как рояль в концертном зале.

— Елки, — донеслось с кресла, где сидели Томенко, Романенко и Дугин.

Субботник в Изумрудном парке с участием Виктора Томенко. Ирина Баенкова

После выхода из планетария Витор Томенко пообщался с представителями коммерческих компаний, которые участвовали в субботнике. Они подтвердили свое желание выделить деньги на посадку новых деревьев. Потом он посетил участок, который убирала баскетбольная команда «Алтай-Баскет», прошелся мимо того, что осталось от озера и мостика.

Уже ближе к выходу неожиданно появился архитектор Александр Деринг с журналистами. Он держал план Изумрудного парка и сказал, что проводит анализ территории, смотрит, что можно улучшить. Журналисты спросили у Томенко, как по его мнению, нужно развивать это место.

Что думает губернатор по поводу будущего Изумрудного парка

Губернатор сказал, что у него нет ответа на вопрос, кто будет лучше управлять парком. Однако он считает мифом мнение, будто государство — это неэффективный собственник.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Если в государстве организованы здоровые процессы, связанные с управлением — выборность, ответственность, присмотр правоохранительных органов, общественный контроль, открытость, тогда все работает. Мы должны к этому стремиться.

Субботник в Изумрудном парке с участием Виктора Томенко. Дмитрий Лямзин

При этом он отметил, что частные инвестиции тоже приветствуются. Однако ситуация с прежним арендатором парка должна послужить всем уроком и ошибкой, на которой учатся.

Томенко сказал, что вопрос о передаче парка городу еще не решен. Губернатор считает, что «нужно всем вместе решать», какой станет эта территория.

На главном входе парка Томенко, Дугина и Романенко встретили депутаты АКЗС, Виталий Снесарь, Стелла Штань.

Губернатор сказал: «Ну что, хорошо поработали, всем спасибо!». Команда вип-гостей сложила руки «в звездочку», попрощалась и разошлась — каждый в свою сторону.

К тому времени центральная часть парка почти опустела. Тракторы складывали в грузовики пакеты с сухими листьями.