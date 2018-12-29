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Барнаульцы устроили давку на открытии магазина распродаж

29 декабря барнаульцы устроили давку на открытии магазина «Галамарт» в ТЦ «Лето». Видео опубликовали подписчики паблика «Инцидент Барнаул» в соцсети «ВКонтакте».

Давка на открытии магазина "Галамарт".
Давка на открытии магазина "Галамарт".
скрин с видео

«Магазин „Галамарт“, открытие. Люди сходят с ума. Даже не дают сделать подтоварку в зал», — комментирует происходящее автор видео.

На кадрах видно, как толпа пенсионеров стоит около входа в служебное помещение. Время от времени сотрудники выдают оттуда товары: сушилки, чайники, кастрюли. Толпа сразу начинает передавать товары по рукам. «Передайте кастрюльку. И чайник», — кричат в толпе.

«Галамарт» позиционирует себя как магазин постоянных распродаж. Накануне сеть сообщала в рекламе, что в день открытия «будут шок-цены».

«Светодиодную лампу можно будет приобрести всего за 19 рублей, швабру — за 99 рублей, электрический чайник — за 199 рублей, кастрюлю — за 199 рублей, сушилку для белья — за 249 рублей, а литую сковороду — за 299 рублей», — говорилось в сообщении торговой сети.

Ранее Барнаул прославился на всю страну давкой на открытии первого в городе «Макдональдса» в том же ТЦ «Лето».

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