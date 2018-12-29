Барнаульцы устроили давку на открытии магазина распродаж

«Магазин „Галамарт“, открытие. Люди сходят с ума. Даже не дают сделать подтоварку в зал», — комментирует происходящее автор видео.
На кадрах видно, как толпа пенсионеров стоит около входа в служебное помещение. Время от времени сотрудники выдают оттуда товары: сушилки, чайники, кастрюли. Толпа сразу начинает передавать товары по рукам. «Передайте кастрюльку. И чайник», — кричат в толпе.
«Галамарт» позиционирует себя как магазин постоянных распродаж. Накануне сеть сообщала в рекламе, что в день открытия «будут шок-цены».
«Светодиодную лампу можно будет приобрести всего за 19 рублей, швабру — за 99 рублей, электрический чайник — за 199 рублей, кастрюлю — за 199 рублей, сушилку для белья — за 249 рублей, а литую сковороду — за 299 рублей», — говорилось в сообщении торговой сети.
Ранее Барнаул прославился на всю страну давкой на открытии первого в городе «Макдональдса» в том же ТЦ «Лето».