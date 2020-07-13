Давний надежный партнер. Какие уникальные решения «ДеЛаваль» предлагает компания «Сибирские молочные технологии» и почему это выгодно

В конце февраля компания «Сибирские молочные технологии» совершила прорыв в Алтайском крае, установив на предприятии Топчихинского района первую в регионе систему добровольного доения «ДеЛаваль». Проект получился уникальным и эффективным, а взаимодействие — выгодным для обеих сторон. Что еще компания готова предложить своим заказчикам, чем привлекателен робот-дояр и почему принцип «все включено» актуален не только для туризма, в интервью altapress.ru рассказал Эухенио Менендес, региональный директор Восточного региона «ДеЛаваль».

АО «ДеЛаваль»

«Гордимся более чем 1,5 тыс. патентов на изобретения»

— Решения компании «ДеЛаваль» применяются на молочных фермах более чем в 100 странах мира. В России вы являетесь лидером? Если да, то по каким показателям?

— Большинство специалистов в молочной сфере согласятся с тем, что компания «ДеЛаваль» — многолетний лидер в области комплексных поставок продуктов и услуг для молочного животноводства.

В портфолио нашей компании успешное сотрудничество с ведущими предприятиями — производителями молока в России. Мы запустили процесс роботизации молочных ферм и из года в год помогаем развивать бизнес, поставляя на рынок инновационные решения.

Эухенио Менендес Региональный директор Восточного региона АО «ДеЛаваль», Россия АО «ДеЛаваль»

Компания «ДеЛаваль» гордится тем, что у нее более 1,5 тыс. патентов на изобретения в области молочного животноводства.

— «ДеЛаваль» продвигает концепцию Smart Farming. В чем ее основная суть?

— Smart Farming («умная ферма») — это концепция, которую мы рассматривали как фундамент будущего молочного животноводства. Фактически она уже сегодня является настоящим.

Это пути и методы перехода от управления доением к управлению общей успешностью фермы с помощью инновационных инструментов и технологий автоматизации для повышения качества молока и увеличения прибыли.

— Расскажите об основных продуктах, которые предлагает «ДеЛаваль» для молочного животноводства.

— Это не самый легкий вопрос, потому что обычно наши заказчики его перед нами не ставят, поэтому и мы сами себе его так не формулируем. Мы отталкиваемся от того, какие потребности есть у молочных фермеров, и согласно этим задачам создаем продукты, а точнее решения.

И эти решения у нас есть практически для всех составляющих современной молочной фермы: доение, кормление, комфорт животных, системы управления. Выделять из них главные, наверное, будет неправильно, потому что у каждого клиента свои задачи.

«Растут запросы на автоматизированные системы»

— Хотелось бы, чтобы на примере одного продукта «ДеЛаваль» вы обрисовали экономику его внедрения. К примеру, какой эффект принесет ферме установка робота-дояра?

ООО «Сибирские Молочные Технологии»

— Система добровольного доения VMS, робот-дояр компании DeLaval, — это полноценный автоматизированный комплекс технологий, позволяющий получать молоко самым гуманным и физиологичным для коровы способом.

Он позволяет хозяйству существенно снизить затраты на оплату труда, сокращая потребность в количестве работников. Минимизация «человеческого фактора» и безупречное обслуживание коров в установке VMS положительно сказывается на уровне надоев, качестве молока, а в долгосрочной перспективе — на количестве лактаций поголовья.

Животноводческий комплекс, оснащенный системой добровольного доения VMS, исключает строительство доильного цеха, а эта часть проекта одна из самых дорогостоящих.

— Какие новинки в этом году предлагает компания?

— С увеличением количества крупных индустриальных ферм растут запросы на автоматизированные системы доения, позволяющие добиться высокой эффективности производства. Отвечая на запрос рынка, мы рады представить новинки 2020 года:

Робот-дояр® DeLaval VMS™ V310 с модулем DeLaval RePro™, который позволяет автоматически определять охоту и стельность коровы в процессе доения;

Индустриальная роторная доильная платформа DeLaval E300 с интеллектуальной системой управления;

Подвесная часть доильного аппарата DeLaval Evanza™: она легче аналогов и служит дольше , а благодаря применению термопластичного эластомера в сменных картриджах сосковой резины позволяет сократить время доения и снижает уровень субклинического мастита в стаде.

— «ДеЛаваль» внедряет сервисную программу «Все включено». Что это означает?

— Это еще один ответ на запрос рынка. Сейчас для управляющего фермой, для инвестора молочное хозяйство — это предприятие, которое должно функционировать как часы — 24 часа в сутки, семь дней в неделю.

АО «ДеЛаваль»

Гарантия такой бесперебойной работы — своевременное сервисное обслуживание и бесперебойная поставка расходных материалов и запасных частей.

Мы предлагаем такую гарантию: подписываем сервисный договор «InService™ Все включено» и практически снимаем все заботы с заказчика, который теперь может не отвлекаться на оборудование, а сконцентрироваться на вопросах управления и развития своего хозяйства.

«Есть решения для мелких и крупных хозяйств»

— Есть мнение, что продукты «ДеЛаваль» предназначены для крупных мегаферм. Так ли это? И есть ли у вас решения для небольших предприятий?

— Процесс укрупнения ферм, консолидации мелких хозяйств начался уже давно, и на данный момент более 90% всего перерабатываемого молока в России производится на крупных фермах.

АО «ДеЛаваль»

«ДеЛаваль», как лидер рынка, активно сотрудничает и поставляет свое оборудование в ведущие, крупнейшие хозяйства мира. Отсюда, наверное, и сложился такой образ поставщика для мегаферм.

Но мы никогда не позиционировали себя как компанию, чей ассортимент направлен только на крупные хозяйства. Мы, безусловно, расставляем какие-то приоритеты для себя, но в нашем портфеле есть отличные решения как для мелких, так и для крупных хозяйств.

— Существует еще один миф: «ДеЛаваль» — это дорого. Что можете сказать на этот счет?

— Конечно, это миф. Стоимость наших продуктов — совершенно разумное сочетание вложенных сил и средств на их производство и поставку.

Мы применяем новейшие технологии в производстве, современные материалы, и наши заказчики это понимают.

Большинство из них предъявляют нам те же требования, что и другим поставщикам сферы B2B: вложенные средства должны окупаться в разумные сроки и оказывать существенное влияние на стабильность и эффективность бизнеса. Это мы с успехом обеспечиваем.

«Мы остаемся надежным партнером»

— Если продолжать разговор о деньгах. В период нестабильной ситуации на молочном рынке есть ли у вас некие антикризисные решения?

— Мы большая международная компания, пережившая за свою более чем 130-летнюю историю большое количество глубоких и малых кризисов. Вот и к текущей ситуации мы подошли с запасом прочности и уверенности.

ООО «Сибирские Молочные Технологии»

Мы остаемся надежным партнером, на которого можно положиться в любой ситуации. Мы и во внекризисных условиях всегда стараемся применять индивидуальный подход к клиентам, а сегодня добавили ряд антикризисных мер, среди которых отсрочки платежей и привлекательные финансовые предложения.

— Вопрос, который сейчас беспокоит многих: будет ли повышение цен на вашу продукцию?

— Факторов, способствующих резкому скачку цен в нашей отрасли, сейчас нет, поэтому и в ценовой политике «ДеЛаваль» вряд ли что-то изменится в ближайшее время.

«Эта ферма — пример для других хозяйств»

— С 2006 года вашим дилером в Алтайском крае выступает компания «Сибирские молочные технологии». Как мы понимаем, это стабильность, которой можно доверять?

— Конечно, компания «Сибирские молочные технологии» — давний и надежный партнер, один из лучших дилеров компании «ДеЛаваль», пример для многих коллег по цеху.

ООО «Сибирские Молочные Технологии»

Мы очень довольны и качеством сервиса, который обеспечивает компания на своей территории, и уровнем взаимодействия с заказчиками. Большинство возникающих вопросов мы решаем сообща и учимся друг у друга эффективно помогать нашим партнерам устойчиво вести свой бизнес.

— Расскажите об успешных проектах «ДеЛаваль», которые реализованы в Алтайском крае.

— Одним из ярких событий в начале этого года стало открытие фермы в Топчихинском районе, на которой компания «Сибирские молочные технологии» установила первый в Алтайском крае робот-дояр DeLaval VMS™.

Коровник рассчитан на 67 голов, и помимо робота-дояра на ферме установлена современная система охлаждения и хранения молока, тросовая скреперная система навозоудаления, робот-пушер OptiDuo™, который регулярного перемешивает и автоматически подталкивает корм.

Для комфорта коров грамотно рассчитана система вентиляции в коровнике и установлены мощные современные вентиляторы, а пол покрывают удобные и комфортные для животных резиновые маты, которые находятся не только в лежаках, но и в навозных аллеях.

ООО «Сибирские Молочные Технологии»

Эта ферма стала не только гордостью владельца, но и примером для многих других хозяйств.

«Мы для клиентов. Всегда рядом»

— Как решается вопрос сервисного обслуживания высокотехнологичного оборудования «ДеЛаваль»? Могут ли ваши клиенты в случае чего рассчитывать на оперативную помощь?

— Это приоритет номер один. Это то, что отличает надежную крупную компанию от случайных людей в нашей отрасли.

У компании «ДеЛаваль» есть миссия, которая гласит: «Мы — для клиентов. Всегда рядом». То есть надежность, оперативность реагирования и компетенции прописаны в главных правилах работы сотрудников «ДеЛаваль» и ее дилеров.

Высокотехнологичное оборудование — не исключение. Например, подписывая договор на поставку роботизированной системы доения DeLaval VMS™, мы обеспечиваем наличие обученного сертифицированного сервисного инженера в часовой доступности от фермы, несмотря на то что применяемые нами современные технологии позволяют 80% всех вопросов решать удаленно.

АО «ДеЛаваль»

— Есть ли возможность обучения работе с оборудованием «ДеЛаваль» персонала самой фермы на местах?

— Так и происходит в большинстве случаев. Продать оборудование и оставить работников фермы наедине с ним — не наш случай. Каждая новая или модернизированная ферма получает полный инструктаж и дальнейшее сопровождение. Но это не главное.

Оборудование у нас несложное, интуитивно понятное. Главное на ферме — управление процессами. Кормление, воспроизведение стада, соблюдение рутин доения. Тут мы предлагаем нашим заказчикам уникальное решение: эксклюзивные знания и опыт, накопленный специалистами «ДеЛаваль».

Для этого уже много лет в нашей компании существует служба консалтинга, имеющая в своем арсенале услуги любого уровня: от аудита фермы до годового сопровождения с постановкой целей выхода на определенные показатели по надоям, здоровью стада и так далее.

— Какие сопутствующие товары могут приобрести ваши клиенты?

— У нас большой ассортимент сопутствующих товаров — от сосковой резины до маятниковых щеток для коров. Главное, чтобы клиенты использовали оригинальные товары. Только так можно гарантировать производительность систем и безотказность оборудования.

Алтайский край, г. Барнаул,

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Тел. (3852) 66−68−97, 38−39−56.

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