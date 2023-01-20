«Дай вам Бог вечного веселия!»: как в Барнауле отпраздновали Крещение Господне

19 января православные христиане праздновали день Богоявления или Крещения Господня. Как это происходило в Барнауле, смотрите в фоторепортаже altapress.ru.

Крестный ход

Литургию митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий 19 января служил в храме иконы Божией Матери «Знамение» (Знаменский собор). Именно отсюда к крещенской купели на Оби после службы отправился Крестный ход.

На огороженной территории с купелью и иорданью уже дежурили представители МЧС, полиции, народной дружины. По словам главного государственного инспектора Алтайского края по маломерным судам Андрея Субочева, толщина льда в районе купели составила 55−65 см.

Андрей Субочев,

главный инспектор ГИМС Алтайского края:

Это нормальная, устойчивая толщина льда, позволяющая обеспечить безопасное нахождение большого количества людей — в районе 100 человек могут достаточно безопасно на нем находиться. Впрочем, даже с Крестным ходом было около 70, сейчас — меньше.

Он отметил, что температура воды в зимнее время составляет около +4 градусов. На купели дежурят спасатели, ГИМС, есть пункты обогрева и вообще, для проведения праздника все готово.

Великое водосвятие

На месте митрополит Сергий провел обряд Великого водосвятия и поздравил верующих с праздником Богоявления, после чего одни из пришедших начали погружаться в купель, а другие потянулись набирать крещенскую воду в иордани.

Владыка Сергий,

митрополит Барнаульский и Алтайский:

Поздравляю вас с праздником, дай вам Бог здоровья и веселия. Веселия не только временного, но и вечного!

Духовная составляющая

Кому-то купание давалось с явным трудом — некоторым приходилось делать передышки между погружениями. Другие задерживались в воде с таким видом, словно дело происходит в бассейне с подогревом. Но и те, и другие отмечали, что не просто «моржуют».

Виктория,

купальщица:

Можно это, конечно, по-разному трактовать — объяснять какими-то физиологическими процессами… Но я все-таки соединяю это и с духовной составляющей, потому что этот праздник для меня значит очень много и ожидаю я от него очень многого. Когда я погружаюсь в ледяную воду, я действительно чувствую очищение.

Вода и еда

В течение дня в храмах Барнаула прихожане набирали впрок крещенской воды. Корреспонденты altapress.ru побывали в Покровском кафедральном соборе Барнаула, где воду разливали из специальной иордани во дворе храма. Чуть поодаль работала полевая кухня, где известный барнаульский священник Александр Микушин угощал подходивших гречневой кашей.