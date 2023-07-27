Дайте лодку! Как жители Бийска встречали страшное наводнение на чердаках — исторический фоторепортаж altapress.ru

Вспоминаем уже легендарное наводнение 2014 года. В мае фотокорреспондент Олег Богданов отправился в Бийск, где заснял затопленные улицы и людей, спасавшихся от стихии вместе с животными на крышах.

По ул. Митрофанова беспрерывно ездили 10-тонные самосвалы строят песчаную дамбу вдоль дороги, чтобы вода с одной стороны уже затопленного частного сектора не перелилась на «сухую».

В залитых домах вода была по грудь. Тогда, по данным спасателей, вода прибывала со скоростью 7 см в минуту. И без измерительных приборов было видно, как за час вода продвинулась по земле на несколько метров.

Тогда в городе организовали всего два пункта временной эвакуации – гимназия №11 и кадетская школа, в которых ночевала дюжина человек. Большинство жителей разъехались по родственникам.

Наводнение-2014 в Бийске. Олег Богданов Наводнение-2014 в Бийске. Олег Богданов Наводнение-2014 в Бийске. Олег Богданов

Депутат местного отделения ЛДПР сообщал, что в районе Центральной бани (ул. 2-ая Форштадская) люди вторые сутки не могли дождаться помощи.

Корреспонденту Елене Масловой они рассказали, что подняли на чердаки все, что смогли.

«Но диваны же, стиральные машинки, холодильники не перенесешь. Они неподъемные, да и дом рухнет, если все на чердаке собрать», - огорчались бийчане.

Переехать им было некуда и, главное, не на что. До этого раза так городские районы заливало в 2006 году.

Наводнение-2014 в Бийске. Олег Богданов Наводнение-2014 в Бийске. Олег Богданов Наводнение-2014 в Бийске. Олег Богданов