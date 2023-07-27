Дайте лодку! Как жители Бийска встречали страшное наводнение на чердаках — исторический фоторепортаж altapress.ru

По ул. Митрофанова беспрерывно ездили 10-тонные самосвалы строят песчаную дамбу вдоль дороги, чтобы вода с одной стороны уже затопленного частного сектора не перелилась на «сухую».
В залитых домах вода была по грудь. Тогда, по данным спасателей, вода прибывала со скоростью 7 см в минуту. И без измерительных приборов было видно, как за час вода продвинулась по земле на несколько метров.
Тогда в городе организовали всего два пункта временной эвакуации – гимназия №11 и кадетская школа, в которых ночевала дюжина человек. Большинство жителей разъехались по родственникам.
Депутат местного отделения ЛДПР сообщал, что в районе Центральной бани (ул. 2-ая Форштадская) люди вторые сутки не могли дождаться помощи.
Корреспонденту Елене Масловой они рассказали, что подняли на чердаки все, что смогли.
«Но диваны же, стиральные машинки, холодильники не перенесешь. Они неподъемные, да и дом рухнет, если все на чердаке собрать», - огорчались бийчане.
Переехать им было некуда и, главное, не на что. До этого раза так городские районы заливало в 2006 году.
«Где, где МЧС?!», – у женщины, стремительно подходящей к спасателю, лились слезы. «У меня мужа никак вывезти не могут! Он лежит после операции на тазобедренном суставе! Его нельзя, нельзя в обычную резиновую лодку! Дайте лодку! Я сейчас в Москву сыну звонить буду, я до самого верха дойду», – рыдала она.