«Дайте мне власть». Барнаульский нейропсихолог назвала лучший способ угробить психику ребенка

Родители часто прибегают к кнуту, но забывают использовать пряники в процессе воспитания. Контроль мамы и папы над своим чадом может буквально выйти из-под контроля и привести к серьезным последствиям, от которых человек будет страдать всю жизнь. Нейропсихолог Лариса Головина рассказала, чем опасны властные отношения в семье.

Нерадостные перспективы

- Чем руководствуются родители, которые выбрали жесткий путь воспитания ребенка и постоянно в грубой форме высказывают недовольство?

- За любой попыткой унизить человека, показать ему его место стоит удовлетворение собственных потребностей во власти и контроле. Они есть у всех, но проявляются не всегда адекватно. Одно дело – удовлетворить сиюминутную потребность, другое – видеть долгосрочные результаты.

Родители, которые допускают унижение своего ребенка, удовлетворяют сиюминутную свою потребность во власти. Либо им в силу их мозгового устройства недоступно прогнозирование на далекую перспективу, либо они все понимают, но удержаться не могут.

Видео о воспитании детей во властной семье специально для altapress.ru сняла студентка АлтГУ Вероника Абращенко.

Ребенок – это человек. Вы вступаете с ним в коммуникацию, при этом он-то вынужден в нее вступать, поскольку зависит от родителей, живет с ними на одной территории. Задайте себе вопрос: если бы ваш ребенок не был вынужден общаться с вами в такие моменты и в таком стиле, он бы продолжал эту коммуникацию? Вот так, по доброй воле. Вы бы добровольно стали общаться с таким человеком, как вы?

Все это на самом деле имеет далеко идущие последствия. Когда у этого ребенка появится выбор, с кем общаться, он точно не выберет родителей. Захочет ли он искренне интересоваться вашими делами, поддерживать вас в трудную минуту? А вы бы захотели заботиться о человеке, который так себя с вами ведет?

Я рекомендую взрослым сместить свой фокус внимания в сторону своих морально-волевых качеств. Для удовлетворения своих потребностей во власти и контроле вы выбираете объект, не соответствующий вам по силам, - ребенка. То есть у вас нет сил справиться с более серьезным оппонентом. Это не добавляет очков.

Грусть. Депрессия. Маска CC0

Мощный рассинхрон

- Часто родители объясняют свою жесткость исключительно любовью и желанием «сделать как лучше» и мотивировать ребенка на какие-то свершения. Как чувствует себя ребенок при этом?

- Наступает мощный рассинхрон. С одной стороны часть психики ребенка считывает агрессию со стороны родителей, он понимает, что его морально уничтожают. С другой – это ведь делают самые близкие люди. Да еще и говорят, что «тебе же лучше будет», «я ведь о тебе забочусь». Ребенок в этом случае не может адекватно ответить на агрессию, а кроме того, думает: вот это что ли и есть любовь и забота?

Это жуткое состояние, которое буквально выбивает почву из-под ног в плане жизненно важных ориентиров: где добро, а где зло, что адекватно, а что нет, какие чувства можно испытывать, а какие нельзя. То есть в голове каша.

Папы и их детки. lamp.im

- А что происходит с таким человеком, когда он становится взрослым?

- Человек начинает понимать, что у него нет ориентиров, когда сам вступает в нездоровые отношения. Эти отношения и возникают потому, что у человека нет системы индикаторов, они не могут опереться на какую-то систему.

В этих, уже взрослых отношениях нет здоровой автономии, появляются вывернутые формы заботы, например, куча претензий к партнеру по поводу личного пространства, времени, внимания.

Усваивается инверсия: если человек ко мне по поводу и без повода не лезет, то он вроде как равнодушен, не заботится обо мне и не любит. То есть шанс построить отношения со здоровой личностью тут под большим вопросом: будет казаться, что партнер холоден, а значит, будут бесконечные провокации и скандалы.

Депрессия, меланхолия. СС0

Замечать достижения

- Родители иногда перегибают палку и постоянно говорят ребенку, откуда у него руки растут. Некоторые дети действительно при этом способны на свершения, буквально вопреки. Но всегда ли срабатывает такая мотивация от противного?

- Часто ребенок не может адекватно оценить какие-то успехи, которые реально у него имеются. Я часто говорю родителям: ваша задача – не обеспечить ребенка самым лучшим, чтобы он в золоте купался, а дать ему здоровые ориентиры и средства для жизни.

Если вы не можете отдать ребенка в лучшую школу, то, по крайней мере, научите его распоряжаться уже имеющимися ресурсами. Ресурсы у всех ограничены – это правда жизни. Но успешны иногда вовсе не те, кто изначально обладает лучшими стартовыми позициями, а те, кто умеет распоряжаться своими силами. Гений может оказаться спившимся на помойке, наверху же окажется более трудолюбивый и целеустремленный человек, спокойно относящийся к неудачам.

Талантливого человека можно загнобить, не давая ему возможности соотносить свои ресурсы и задачи. Человек не сможет оценить реальные свои успехи и приобретения.

Папа и сын. Михаил Хаустов

«Ты не со мной говоришь»

- У многих принято сравнивать детей с другими родственниками: «ты как твой тупой отец (мать, дедушка-бабушка, троюродная тетя)». И всегда в негативном ключе. Каковы мотивы такого родительского поведения?

- Это проецирование на ребенка всей неприязни, которую вызывает другой человек. То есть родители строят отношения с другим родственником в лице ребенка.

Ребенку важно понимать, что претензии летят не в его адрес. Мама сейчас выясняет отношения не со мной, а с отцом или с дедом, возможно у нее есть реальные причины на него злиться.

Не брать такие слова на свой счет, конечно, сложно. Ребенок не может стать отвлеченным от таких вещей, но, будучи взрослым, важно понять, что это все было не ко мне, не в мой адрес, не про меня. Можно так и сказать: «Мама, ты сейчас говоришь не со мной».

Школа. Михаил Хаустов

Не эталон

- Как во всех этих случаях себе помочь?

- Надо понимать, что отношения с родителями – это не эталон, и его не стоит использовать во всех жизненных отношениях. Но сделать это действительно очень сложно.

Во-первых, нужен терпеливый партнер, который постоянно будет давать обратную связь: с какой целью он что-то говорит, какой смысл вкладывает в слова, что испытывает. Во-вторых, необходимо просто наблюдать за здоровыми отношениями других людей, больше размышлять о том, как они себя ведут.

Главный совет – не брать отношения с жестким родителем за образец любви и понимания.

Родитель и ребенок. Родительство. https://unsplash.com/

Родители, надо признать, очень значимые люди в жизни ребенка. Но, слава Богу, не единственные.

Любовь, одобрение, поддержка, внимание – это родительские блага. Но со временем ребенок выходит из этой семейной системы и входит в другие – общается с учителями, сверстниками, другими людьми, которые не будут с него пылинки сдувать. И рано или поздно ему придется реализовывать другие стратегии, понимая, что эти блага достаются через некоторые усилия.

Родителям важно дать ребенку инструменты обратной связи, умение оценивать себя более-менее реалистично. Это важно, чтобы достигать целей и удерживать свой успех. Умение себя адекватно оценить – важный навык, который закладывается в детстве действительно родителями, но совершенствуется всю жизнь в процессе отношений с разными людьми.

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