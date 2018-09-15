Дайверы обнаружили инопланетный корабль на дне Балтийского моря

На дне Балтийского моря шведские дайверы нашли инопланетный корабль. В этом стопроцентно уверены уфологи.

В подтверждение своих слов эксперты привели результаты исследования команды Ocean X, сделанные оборудованием для гидролокации. Прибор показал, что на глубине около 100 метров покоится нечто, напоминающее стереотипную летающую тарелку.

«Странный объект, который мы нашли на дне моря, не похож ни на что. Это не растение и не камень, и уж тем более не утонувшее судно. Единственное, что приходит на ум — летающая тарелка», — говорят исследователи.

Диаметр дискообразного объекта составляет 60 метров. Изучение объекта, при этом, является сложной задачей — при попытках погружения постоянно происходит что-то аномальное.

«В последний раз у нас просто отключилась вся электроника. Камеры, локаторы — все. В общем, то еще, конечно, местечко. Но мы все равно узнаем, что лежит на дне моря», — добавляют члены команды Ocean X.

Ранее сообщалось, что в Антарктиде уфологи обнаружили секретную базу НЛО, на территории которой удалось разглядеть странные дискообразные объекты, пишет planet-today.ru.

Судя по всему, речь идет об обломках летающих тарелок инопланетян.

«Два объекта просто лежат на снежной поверхности. Размеры первого составляют 50 на 30 метров, а второй представляет собой идеальный диск диаметром около 30 метров», — рассказывают американские исследователи.

Почему инопланетяне решили организовать базу именно в Антарктиде — неизвестно.

Опрос

Результаты недавно проведенного опроса показали, что почти половина (45%) взрослых жителей России верит в существование инопланетян. 18% опрошенных полагают, что власти скрывают пришельцев от населения планеты.

В ходе опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 42% участников высказали мнение, что представители внеземных цивилизаций либо не посещают Землю, либо их попросту не существует, еще 13% опрошенных затруднились дать ответ.

Опрос проведен среди 2 тысяч респондентов старше 18 лет.