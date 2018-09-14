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На неизвестной базе в Антарктиде обнаружены два инопланетных диска

В Антарктиде уфологи обнаружили секретную базу НЛО, на территории которой удалось разглядеть странные дискообразные объекты.

Пингвины в Антарктиде.
Пингвины в Антарктиде.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Судя по всему, речь идет об обломках летающих тарелок инопланетян.

«Два объекта просто лежат на снежной поверхности. Размеры первого составляют 50 на 30 метров, а второй представляет собой идеальный диск диаметром около 30 метров», — рассказывают американские исследователи.

Почему инопланетяне решили организовать базу именно в Антарктиде — неизвестно, но предполагается, что таким образом они хотели скрыться от землян, пишет planet-today.ru.

Опрос про инопланетян

Ранее сообщалось, что почти половина (45%) взрослых жителей России верит в существование инопланетян. 18% опрошенных полагают, что власти скрывают пришельцев от населения планеты. В ходе опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 42% участников высказали мнение, что представители внеземных цивилизаций либо не посещают Землю, либо их попросту не существует, еще 13% опрошенных затруднились дать ответ.

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