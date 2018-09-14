На неизвестной базе в Антарктиде обнаружены два инопланетных диска

В Антарктиде уфологи обнаружили секретную базу НЛО, на территории которой удалось разглядеть странные дискообразные объекты.

Судя по всему, речь идет об обломках летающих тарелок инопланетян.

«Два объекта просто лежат на снежной поверхности. Размеры первого составляют 50 на 30 метров, а второй представляет собой идеальный диск диаметром около 30 метров», — рассказывают американские исследователи.

Почему инопланетяне решили организовать базу именно в Антарктиде — неизвестно, но предполагается, что таким образом они хотели скрыться от землян, пишет planet-today.ru.

Опрос про инопланетян

Ранее сообщалось, что почти половина (45%) взрослых жителей России верит в существование инопланетян. 18% опрошенных полагают, что власти скрывают пришельцев от населения планеты. В ходе опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 42% участников высказали мнение, что представители внеземных цивилизаций либо не посещают Землю, либо их попросту не существует, еще 13% опрошенных затруднились дать ответ.