Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
29 июня 19°C

Полет над бездной: дайверы опустились на дно Телецкого озера и показали его черный космос

В середине июня на дайв-станцию «Зазеркалье» Алтайского биосферного заповедника приехал гость — известный дайвер и производитель техники для подводного плаванья Роман Ершов. Вместе с сотрудниками — Романом Воробьев и Татьяна Клименко — он погрузился на дно Телецкого озера. Что увидели и чем удивили гостя подводные красоты — в фоторепортаже заповедника.

Телецкое озеро в июне 2019 года.
Телецкое озеро в июне 2019 года.
Роман Воробьёв, Татьяна Клименко (altzapovednik.ru)

Подводное путешествие началось на мелководье, где от солнечного света дно озера имеет золотой цвет. На мысе Айран дайверы показали черный космос Телецкого озера — на глубине 47−48 метров солнечный свет не проникает, поэтому складывается ощущение полета над черной бездной. Очередной свал в бездну находится в акватории пос. Яйлю.

По словам алтайских дайверов, гостя приятно удивил разнообразный и интересный подводный рельеф — вертикальные гладкие стены на мысе Айран, нависшие над головой подводные скалы, переплетение ветвей затонувших деревьев в кристально чистой воде. Его также впечатлило отсутствие мусора под водой.

После выхода на поверхность Роман Ершов высказался о дайвинге на Золотом озере: «Это просто бомба!».

Телецкое озеро в июне 2019 года.
Телецкое озеро в июне 2019 года.
Роман Воробьёв, Татьяна Клименко (altzapovednik.ru)
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость