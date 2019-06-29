Полет над бездной: дайверы опустились на дно Телецкого озера и показали его черный космос

В середине июня на дайв-станцию «Зазеркалье» Алтайского биосферного заповедника приехал гость — известный дайвер и производитель техники для подводного плаванья Роман Ершов. Вместе с сотрудниками — Романом Воробьев и Татьяна Клименко — он погрузился на дно Телецкого озера. Что увидели и чем удивили гостя подводные красоты — в фоторепортаже заповедника.

Подводное путешествие началось на мелководье, где от солнечного света дно озера имеет золотой цвет. На мысе Айран дайверы показали черный космос Телецкого озера — на глубине 47−48 метров солнечный свет не проникает, поэтому складывается ощущение полета над черной бездной. Очередной свал в бездну находится в акватории пос. Яйлю.

По словам алтайских дайверов, гостя приятно удивил разнообразный и интересный подводный рельеф — вертикальные гладкие стены на мысе Айран, нависшие над головой подводные скалы, переплетение ветвей затонувших деревьев в кристально чистой воде. Его также впечатлило отсутствие мусора под водой.

После выхода на поверхность Роман Ершов высказался о дайвинге на Золотом озере: «Это просто бомба!».