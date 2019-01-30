Дайверы опустились на дно Телецкого озера в январские морозы и показали ледяные «скульптуры» на берегу

Ученые-дайверы из Алтайского биосферного заповедника в январские морозы опустились на дно Телецкого озера и сделали красивые снимки с глубин и поверхности водоема.

По словам ученого Романа Воробьева, в январе большинство водоемов страны мирно «спят» подо льдом, а на Телецком озере дуют ветра и бушует шторм. Волны разбиваются о берег, а брызги создают причудливые ледяные скульптуры. Они образуются он попадания на камни и деревья в морозную погоду.

«Ни один новогодний парк ледяных фигур не в состоянии превзойти творения природы.», пишут на сайте заповедника.

Из-за сильного ветра зайти в воду удалось только к вечеру. Под водой дайверы увидели затонувшую яйлинскую дамбу.

«Почти сразу после погружения в кристально чистую черную воду посчастливилось увидеть хозяйку местной акватории патрулирующую акваторию Яйлю. Не обращая на меня внимания, внушительных размеров рыбина отправилась дальше по своим делам и пришлось переключился на мелкую живность», — говорит Воробьев.

Перед закатом благодаря проникающему солнечному свету дайверы сфотографировали подводные пейзажи озера.