Дайверы подняли со дна Телецкого озера мусор и заброшенные сети

В июне 2022 года дайверы-волонтеры из Барнаула, Белова, Кемерова и Новокузнецка подняли со дна Телецкого озера 14 брошенных рыболовных сетей и обрывки сетей до полукилометра длинной. Об этом сообщается на сайте Алтайского биосферного заповедника.