Дайверы подняли со дна Телецкого озера мусор и заброшенные сети

В брошенных сетях дайверы находили большое количество погибших особей налима, сига, хариуса с икрой, щуки, широколобки. Иногда удавалось освобождать ещё живую рыбу.
«Любой синтетический полимер опасен для экосистемы значительно дольше, чем расчетный период эксплуатации и продолжает бесцельно уничтожать жизнь в водоеме годами. Рыболовные сети, неважно, забытые, запутавшиеся или сознательно брошенные продолжает убивать, до тех пор пока не будут подняты на поверхность дайверами», — говорят волонтеры.
Подобные подводные рейды проводятся регулярно совместно с отделом охраны заповедника.
«Сложно передать словами запах, источаемый сетями, поднятыми на поверхность после нескольких месяцев на дне. Зрелище „гирлянд“ из рыб с разной степенью разложения не менее отвратительное», — описали поднятые сети волонтеры.
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