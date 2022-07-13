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Жизнь

Дайверы подняли со дна Телецкого озера мусор и заброшенные сети

В июне 2022 года дайверы-волонтеры из Барнаула, Белова, Кемерова и Новокузнецка подняли со дна Телецкого озера 14 брошенных рыболовных сетей и обрывки сетей до полукилометра длинной. Об этом сообщается на сайте Алтайского биосферного заповедника.

Дайверы поднимают мусор со дня Телецкого озера
Дайверы поднимают мусор со дня Телецкого озера
altzapoved.ru, Роман Воробьёв, Татьяна Клименко.

В брошенных сетях дайверы находили большое количество погибших особей налима, сига, хариуса с икрой, щуки, широколобки. Иногда удавалось освобождать ещё живую рыбу.

«Любой синтетический полимер опасен для экосистемы значительно дольше, чем расчетный период эксплуатации и продолжает бесцельно уничтожать жизнь в водоеме годами. Рыболовные сети, неважно, забытые, запутавшиеся или сознательно брошенные продолжает убивать, до тех пор пока не будут подняты на поверхность дайверами», — говорят волонтеры.

Подобные подводные рейды проводятся регулярно совместно с отделом охраны заповедника.

«Сложно передать словами запах, источаемый сетями, поднятыми на поверхность после нескольких месяцев на дне. Зрелище „гирлянд“ из рыб с разной степенью разложения не менее отвратительное», — описали поднятые сети волонтеры.

Ранее на Телецком нашли полузатопленное судно.

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