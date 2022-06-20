Полузатопленное судно обнаружили в Телецком озере

Подтопленное судно обнаружено в акватории Телецкого озера в Республике Алтай, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Восточное межрегиональное Следственное управление на транспорте СКР.

Судно обнаружено 18 июня в акватории вблизи устья реки Чулышман в Улаганском районе.

Барнаульским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России проводится доследственная проверка по ст. 263 УК РФ.

По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура уточняет — имеются признаки утечки горюче-смазочных материалов в воду.

Устанавливается местонахождение судовладельца.

А также принимаются меры для определения и предупреждения угрозы загрязнения окружающей среды.

Организована проверка соблюдения законодательства о безопасной эксплуатации водного транспорта.

Это не первый случай в этом сезоне, когда у берегов Телецкого озера обнаруживают полузатопленные суда.

Так, 31 мая у берега в Телецком озере в селе Артыбаш нашли подтопленный катер. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Что могло случиться с катером — неизвестно.

Ранее со дна Телецкого озера подняли теплоход, ходивший по глади озера под именем «Ирбис» и затонувший 27 лет назад.