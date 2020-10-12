30-тонный корабль увидел свет после 27 лет покоя на дне Телецкого озера

Со дна Телецкого озера подняли теплоход, ходивший по глади озера под именем «Ирбис» и затонувший 27 лет назад.

Катера типа «Ярославец» затонул в 1993 году в заливе реки Камга Телецкого озера в 20-ти метрах от берега. Он покоился на глубине 10−17 метров.

Весит теплоход 30 тонн, в длину составляет 21 метр.

«Время идет, озеро уже начало постепенно переваривать то, что попало к нему. Несмотря на то, что судно в неплохом состоянии, сохранилась отслоившаяся краска, радовали глаз целые иллюминаторы, коррозия сделала свое дело и металл начал „плакать“ сталактитами из ржавчины», — рассказал дайвер и сотрудник Алтайского заповедника Роман Воробьев.

Водолазам пришлось работать в воде +9 градусов в темноте — свет к кораблю почти не доходит.

Поднимали судно с помощью системы грузоподъемных строп и понтонов. Всего использовали 10 понтонов общей грузоподъемностью 70 тонн.

«После начала подачи воздуха в боковые понтоны они начали надуваться и через несколько часов теплоход постепенно начал подниматься из воды после 27-и лет покоя в темноте Камгинского залива. К чести отечественного судостроения, надо сказать, что после осушения корпуса судна герметизации не потребовалось, металл корпуса хоть и пострадал от коррозии, но выдержал экстремальное испытание временем под водой. Течей обнаружено не было, после откачки воды проблем с плавучестью и остойчивостью тоже», — поделился Роман Воробьев.

Через день после подъема корабль отбуксировали в Артыбаш. Так завершилась более чем полувековая история т/х «Ирбис» (теперь «Ковчег») в Алтайском заповеднике.

Затонувший теплоход

Проект РН-376У. Тип Ярославец. Одновинтовой буксирный теплоход.

Назначение судна: буксировка малых судов , перевозка в трюмах 10−15 тонн груза , перевозка до 12 пассажиров.

перевозка в трюмах 10−15 тонн груза перевозка до 12 пассажиров. Построен в 1969 году , списан в 1993 году.

списан в 1993 году. Бортовой номер О-1−95102.

1970. У причала поселка Яйлю. Архив Алтайского заповедника

Ранее altapress.ru писал, что 7 сентября в Телецком озере всплыла хвостовая часть легкомоторного гидросамолета «Корвет», затонувшего 14 лет назад.