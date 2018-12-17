Дайверы сфотографировали дно Телецкого озера зимой и приоткрыли его тайны

Ученые-дайверы из Алтайского биосферного заповедника в декабре опустились на дно Телецкого озера и сделали красивые снимки с глубин.

В начале декабря берега Телецкого озера покрываются снегом, а на водах бушуют шторма, говорится на сайте заповедника. Под водой тоже происходят изменения. Озеро медленно остывает, и почти на всех глубинах температура воды снижается до 4 градусов тепла. Зато видимость становится с каждым днем всё лучше — сейчас до 10−15 метров, хотя на мелководье сильно зависит от погоды наверху и волн, поднимающих взвесь.

В обследовании дна озера принимали ученые из заповедника Роман Воробьёв, Татьяна Клименко, а также дайверы-волонтеры из Кемерово, Белово, Новокузнецка и Новосибирска. Им удалось обследовать около 1,5 километров прибрежной акватории вокруг посёлка Яйлю. Они обнаружили и утилизировали три старых рыболовных сети, которые поставили приблизительно около шести месяцев назад, с большим количеством остатков полуразложившейся рыбы и бытовой мусор.

Количество таких неприятных находок уменьшается, пишет сайт заповедника, благодаря работе дайверов и «профилактическому влиянию» на жителей поселка Яйлю.

Ученые отмечают, что жизнь в холодных водах не замирает, замечено несколько крупных щук, окуней, на у берега снуют множество гольянов, на затонувших деревьев сидят губки-бодяги.