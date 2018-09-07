Сибирские дайверы показали, какой гадостью замусорено дно Телецкого озера

Дайверы из Томска, Новосибирска, Новокузнецка и Барнаула помогли сотрудникам Алтайского биосферного заповедника почистить дно Телецкого озера. 17 волонтеров-аквалангистов обследовали под водой участки общей протяжённостью 23 километра, на глубинах от 12 до 20 метров. Продолжительность одного погружения составляла от 40 до 110 минут, пишет сайт заповедника.

Дайверы обнаружили в озере и подняли на поверхность 18 старых рыболовных сетей, в которых были запутаны как уже мертвые, так и живые рыбы. Общая длина таких собранных сетей около 900 метров. Также волонтёры-аквалангисты собрали на берегу 5 мешков пластикового мусора.