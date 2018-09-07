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Сибирские дайверы показали, какой гадостью замусорено дно Телецкого озера

Дайверы из Томска, Новосибирска, Новокузнецка и Барнаула помогли сотрудникам Алтайского биосферного заповедника почистить дно Телецкого озера. 17 волонтеров-аквалангистов обследовали под водой участки общей протяжённостью 23 километра, на глубинах от 12 до 20 метров. Продолжительность одного погружения составляла от 40 до 110 минут, пишет сайт заповедника.

Парад кораблей на Телецком озере.
Парад кораблей на Телецком озере.
Предоставлено организаторами.

Дайверы обнаружили в озере и подняли на поверхность 18 старых рыболовных сетей, в которых были запутаны как уже мертвые, так и живые рыбы. Общая длина таких собранных сетей около 900 метров. Также волонтёры-аквалангисты собрали на берегу 5 мешков пластикового мусора.

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