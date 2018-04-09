Алтайские дайверы рассказали, как выглядит дно Пионерского озера и кто в нем живет

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Жизнь

В минувшие выходные на озере Пионерском в сосновом бору у Барнаула проходили соревнования моржей. К любителям зимнего плавания присоединились дайверы из клуба "Зазеркалья", которые сняли подледную жизнь озера.

Алтайские дайверы опустились на дно Пионерского озера. Барнаул, 7 апреля 2018 года. Фото: Роман Воробьев vk.com/id435795298.
Алтайские дайверы опустились на дно Пионерского озера. Барнаул, 7 апреля 2018 года. Фото: Роман Воробьев vk.com/id435795298.
Алтайские дайверы опустились на дно Пионерского озера. Барнаул, 7 апреля 2018 года. Фото: Роман Воробьев vk.com/id435795298.
Алтайские дайверы опустились на дно Пионерского озера. Барнаул, 7 апреля 2018 года. Фото: Роман Воробьев vk.com/id435795298.
Алтайские дайверы опустились на дно Пионерского озера. Барнаул, 7 апреля 2018 года. Фото: Роман Воробьев vk.com/id435795298.
Дайверы из клуба "Зазеркалье" опустились на дно Пионерского озера во время соревнований моржей. Барнаул, 7 апреля 2018 года. Фото: Роман Воробьев vk.com/id435795298.
Алтайские дайверы опустились на дно Пионерского озера. Барнаул, 7 апреля 2018 года. Фото: Роман Воробьев vk.com/id435795298.

7 апреля водолазы из "Зазеркалья" опустились на дно Пионерского. Температура воды в этот день была всего +3 градуса. Водоем приятно удивил дайверов своей чистотой.

Роман Воробьев,
дайв-клуб "Зазеркалье":

— От городского водоема много не ждали, но приятно порадовала видимость целых 1,5—2 м, что невероятно круто для крохотного озерца в черте большого города. Дно пустынное, илисто-песчаное с очень пологим уклоном до максимально найденной глубины 3 метра. Порадовало относительно небольшое количество мусора на дне и живность — здоровенные пиявки, водоросли, стайки очень мелких рыбок. Потенциально опасных для дайверов и пловцов объектов на дне не обнаружили.

Марафон моржей

25-й открытый чемпионат Барнаула по зимнему плаванию и 24-х часовой эстафетный заплыв прошли на озере Пионерском 7 и 8 апреля 2018 года.
25-й открытый чемпионат Барнаула по зимнему плаванию и 24-х часовой эстафетный заплыв прошли на озере Пионерском 7 и 8 апреля 2018 года.
25-й открытый чемпионат Барнаула по зимнему плаванию и 24-х часовой эстафетный заплыв прошли на озере Пионерском 7 и 8 апреля 2018 года.
25-й открытый чемпионат Барнаула по зимнему плаванию и 24-х часовой эстафетный заплыв прошли на озере Пионерском 7 и 8 апреля 2018 года.
25-й открытый чемпионат Барнаула по зимнему плаванию и 24-х часовой эстафетный заплыв прошли на озере Пионерском 7 и 8 апреля 2018 года.
25-й открытый чемпионат Барнаула по зимнему плаванию и 24-х часовой эстафетный заплыв прошли на озере Пионерском 7 и 8 апреля 2018 года.
25-й открытый чемпионат Барнаула по зимнему плаванию и 24-х часовой эстафетный заплыв прошли на озере Пионерском 7 и 8 апреля 2018 года.
25-й открытый чемпионат Барнаула по зимнему плаванию и 24-х часовой эстафетный заплыв прошли на озере Пионерском 7 и 8 апреля 2018 года.
25-й открытый чемпионат Барнаула по зимнему плаванию и 24-х часовой эстафетный заплыв прошли на озере Пионерском 7 и 8 апреля 2018 года.
25-й открытый чемпионат Барнаула по зимнему плаванию и 24-х часовой эстафетный заплыв прошли на озере Пионерском 7 и 8 апреля 2018 года.
25-й открытый чемпионат Барнаула по зимнему плаванию и 24-х часовой эстафетный заплыв прошли на озере Пионерском 7 и 8 апреля 2018 года.
25-й открытый чемпионат Барнаула по зимнему плаванию и 24-х часовой эстафетный заплыв прошли на озере Пионерском 7 и 8 апреля 2018 года.
25-й открытый чемпионат Барнаула по зимнему плаванию и 24-х часовой эстафетный заплыв прошли на озере Пионерском 7 и 8 апреля 2018 года.
25-й открытый чемпионат Барнаула по зимнему плаванию и 24-х часовой эстафетный заплыв прошли на озере Пионерском 7 и 8 апреля 2018 года.

А параллельно с этим погружением на Пионерском озере шел 24-часой марафон моржей, сообщил руководитель клуба любителей зимнего плавания "Белые медведи" Александр Зеленецкий. Всего участники заплыва преодолели за сутки 35,4 км. На соревнования приехали и два нигерийских студента из АлтГТУ. Один африканец даже поплавал в ледяной воде, а другой — только фотографировал товарища.

25-й открытый чемпионат Барнаула по зимнему плаванию и 24-х часовой эстафетный заплыв прошли на озере Пионерском 7 и 8 апреля 2018 года.
25-й открытый чемпионат Барнаула по зимнему плаванию и 24-х часовой эстафетный заплыв прошли на озере Пионерском 7 и 8 апреля 2018 года.
25-й открытый чемпионат Барнаула по зимнему плаванию и 24-х часовой эстафетный заплыв прошли на озере Пионерском 7 и 8 апреля 2018 года.
25-й открытый чемпионат Барнаула по зимнему плаванию и 24-х часовой эстафетный заплыв прошли на озере Пионерском 7 и 8 апреля 2018 года.
25-й открытый чемпионат Барнаула по зимнему плаванию и 24-х часовой эстафетный заплыв прошли на озере Пионерском 7 и 8 апреля 2018 года.
25-й открытый чемпионат Барнаула по зимнему плаванию и 24-х часовой эстафетный заплыв прошли на озере Пионерском 7 и 8 апреля 2018 года.
25-й открытый чемпионат Барнаула по зимнему плаванию и 24-х часовой эстафетный заплыв прошли на озере Пионерском 7 и 8 апреля 2018 года.
25-й открытый чемпионат Барнаула по зимнему плаванию и 24-х часовой эстафетный заплыв прошли на озере Пионерском 7 и 8 апреля 2018 года.
25-й открытый чемпионат Барнаула по зимнему плаванию и 24-х часовой эстафетный заплыв прошли на озере Пионерском 7 и 8 апреля 2018 года.
25-й открытый чемпионат Барнаула по зимнему плаванию и 24-х часовой эстафетный заплыв прошли на озере Пионерском 7 и 8 апреля 2018 года.
25-й открытый чемпионат Барнаула по зимнему плаванию и 24-х часовой эстафетный заплыв прошли на озере Пионерском 7 и 8 апреля 2018 года.
25-й открытый чемпионат Барнаула по зимнему плаванию и 24-х часовой эстафетный заплыв прошли на озере Пионерском 7 и 8 апреля 2018 года.
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