Алтайские дайверы рассказали, как выглядит дно Пионерского озера и кто в нем живет

В минувшие выходные на озере Пионерском в сосновом бору у Барнаула проходили соревнования моржей. К любителям зимнего плавания присоединились дайверы из клуба "Зазеркалья", которые сняли подледную жизнь озера.
7 апреля водолазы из "Зазеркалья" опустились на дно Пионерского. Температура воды в этот день была всего +3 градуса. Водоем приятно удивил дайверов своей чистотой.
Роман Воробьев,
дайв-клуб "Зазеркалье":
— От городского водоема много не ждали, но приятно порадовала видимость целых 1,5—2 м, что невероятно круто для крохотного озерца в черте большого города. Дно пустынное, илисто-песчаное с очень пологим уклоном до максимально найденной глубины 3 метра. Порадовало относительно небольшое количество мусора на дне и живность — здоровенные пиявки, водоросли, стайки очень мелких рыбок. Потенциально опасных для дайверов и пловцов объектов на дне не обнаружили.
Марафон моржей
А параллельно с этим погружением на Пионерском озере шел 24-часой марафон моржей, сообщил руководитель клуба любителей зимнего плавания "Белые медведи" Александр Зеленецкий. Всего участники заплыва преодолели за сутки 35,4 км. На соревнования приехали и два нигерийских студента из АлтГТУ. Один африканец даже поплавал в ледяной воде, а другой — только фотографировал товарища.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.