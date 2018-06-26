На Алтае архиепископ Каллистрат стал дайвером и погрузился в Телецкое озеро

Архиепископ Горноалтайский и Чемальский Каллистрат 25 июня побывал в Алтайском заповеднике. Там священнослужитель погрузился в Телецкое озеро, сообщает пресс-служба заповедника.
На Алтае архиепископ Каллистрат стал драйвером и погрузился в Телецкое озеро. Фото: Пресс-центр Алтайского заповедника.
На Алтае архиепископ Каллистрат стал драйвером и погрузился в Телецкое озеро. Фото: Пресс-центр Алтайского заповедника.
На Алтае архиепископ Каллистрат стал драйвером и погрузился в Телецкое озеро. Фото: Пресс-центр Алтайского заповедника.
На Алтае архиепископ Каллистрат стал драйвером и погрузился в Телецкое озеро. Фото: Пресс-центр Алтайского заповедника.
На Алтае архиепископ Каллистрат стал драйвером и погрузился в Телецкое озеро. Фото: Пресс-центр Алтайского заповедника.
На Алтае архиепископ Каллистрат стал драйвером и погрузился в Телецкое озеро. Фото: Пресс-центр Алтайского заповедника.
На Алтае архиепископ Каллистрат стал драйвером и погрузился в Телецкое озеро. Фото: Пресс-центр Алтайского заповедника.
Владыка Каллистрат сам захотел заняться дайвингом. Погружение состоялось, когда был сильный ветер и плохая видимость под водой.
Священнослужитель выполнял все команды инструктора и погружение прошло успешно.
—Сильное впечатление,— отметил архиепископ.
Владыка Каллистрат также рассказал о впечатлениях от работы на Соловецких островах и в Антарктиде.
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