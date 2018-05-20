В Алтайских горах сфотографировали медведицу и медвежонка, лезущих на скалу

Сегодня, 17:19.
Жизнь

В Горном Алтае сделали серию снимков медведицы и медвежонка, которые карабкались на скалу. Об этом на странице Алтайского биосферного заповедника рассказал государственный инспектор Сергей Усик.

На берегу Телецкого озера медведица с медвежонком карабкались на скалу. 16 мая 2018 года. Фото: Сергей Усик, Алтайский биосфеный заповедник.
На берегу Телецкого озера медведица с медвежонком карабкались на скалу. 16 мая 2018 года. Фото: Сергей Усик, Алтайский биосфеный заповедник.
На берегу Телецкого озера медведица с медвежонком карабкались на скалу. 16 мая 2018 года. Фото: Сергей Усик, Алтайский биосфеный заповедник.
На берегу Телецкого озера медведица с медвежонком карабкались на скалу. 16 мая 2018 года. Фото: Сергей Усик, Алтайский биосфеный заповедник.

Снимки были сделаны 16 мая, когда Сергей Усик патрулировал берег Телецкого озера. Инспектору удалось запечателеть, как самка вела в гору подросшего малыша.

Сергей Усик,
госинспектор Алтайского биосферного заповедника:

— Во время патрулирования обычно еду в пол газа, чтобы меньше шуметь и больше видеть. В заливе Саратки на берегу под могучей сосной замечаю бурое пятно, беру бинокль. Так и есть — медведь. Сбавляю обороты и на самом малом ходу иду на зверя. Камера конечно уже в "боевой" готовности.

Животина стоит не шалохнется. Вдруг вижу рядом под брюхом, кто то еще есть. Так это же "мамка" с малыми! Начинаем фотосессию. Медвежуха недовольно пыхтит, и начинает уводить от назойливого фотографа своё потомство. И вот перед вами очередной урок скалолазания, скалолазки со скалололазятами.

Как рассказали в заповеднике, в мае все медведи, в том числе медведицы с медвежатами, выходят на молодую траву. На солнечных склонах звери будут пастись до конца месяца.

Напомним, что в апреле Сергей Усик уже фотографировал поедающего траву медведя.

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