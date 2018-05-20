В Алтайских горах сфотографировали медведицу и медвежонка, лезущих на скалу

— Во время патрулирования обычно еду в пол газа, чтобы меньше шуметь и больше видеть. В заливе Саратки на берегу под могучей сосной замечаю бурое пятно, беру бинокль. Так и есть — медведь. Сбавляю обороты и на самом малом ходу иду на зверя. Камера конечно уже в "боевой" готовности.

Животина стоит не шалохнется. Вдруг вижу рядом под брюхом, кто то еще есть. Так это же "мамка" с малыми! Начинаем фотосессию. Медвежуха недовольно пыхтит, и начинает уводить от назойливого фотографа своё потомство. И вот перед вами очередной урок скалолазания, скалолазки со скалололазятами.