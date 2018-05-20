В Алтайских горах сфотографировали медведицу и медвежонка, лезущих на скалу

В Горном Алтае сделали серию снимков медведицы и медвежонка, которые карабкались на скалу. Об этом на странице Алтайского биосферного заповедника рассказал государственный инспектор Сергей Усик.
Снимки были сделаны 16 мая, когда Сергей Усик патрулировал берег Телецкого озера. Инспектору удалось запечателеть, как самка вела в гору подросшего малыша.
Сергей Усик,
госинспектор Алтайского биосферного заповедника:
— Во время патрулирования обычно еду в пол газа, чтобы меньше шуметь и больше видеть. В заливе Саратки на берегу под могучей сосной замечаю бурое пятно, беру бинокль. Так и есть — медведь. Сбавляю обороты и на самом малом ходу иду на зверя. Камера конечно уже в "боевой" готовности.
Животина стоит не шалохнется. Вдруг вижу рядом под брюхом, кто то еще есть. Так это же "мамка" с малыми! Начинаем фотосессию. Медвежуха недовольно пыхтит, и начинает уводить от назойливого фотографа своё потомство. И вот перед вами очередной урок скалолазания, скалолазки со скалололазятами.
Как рассказали в заповеднике, в мае все медведи, в том числе медведицы с медвежатами, выходят на молодую траву. На солнечных склонах звери будут пастись до конца месяца.
Напомним, что в апреле Сергей Усик уже фотографировал поедающего траву медведя.
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