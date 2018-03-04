Гало, "Золото скифов": ледяные фантазии Телецкого озера

Кордон Кокши Алтайского биосферного заповедника расположен на побережье Телецкого озера, в устье одноименной реки Кокши ("Кок-су", - алт. "голубая вода"). С 2005 года на кордоне работает и проживает государственный инспектор Сергей Усик с супругой Надеждой. Сергей не простой государственный инспектор, но ещё художник и фотограф. В преддверии весны Сергей фотографировал ледяные пейзажи Телецкого озера.
21 марта наступит весеннее равноденствие, и придёт астрономическая весна. А пока любуемся замечательными фотографиями.
Телецкое озеро в ожидании весны. Фото: altzapoved.ru.
Телецкое озеро в ожидании весны. Фото: altzapoved.ru.
Телецкое озеро в ожидании весны. Фото: altzapoved.ru.
Телецкое озеро в ожидании весны. Фото: altzapoved.ru.
Телецкое озеро в ожидании весны. Фото: altzapoved.ru.
Телецкое озеро в ожидании весны. Фото: altzapoved.ru.
Телецкое озеро в ожидании весны. Фото: altzapoved.ru.
Телецкое озеро в ожидании весны. Фото: altzapoved.ru.
Телецкое озеро в ожидании весны. Фото: altzapoved.ru.
Телецкое озеро в ожидании весны. Фото: altzapoved.ru.
Телецкое озеро в ожидании весны. Фото: altzapoved.ru.
Телецкое озеро в ожидании весны. Фото: altzapoved.ru.
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