На склон Телецкого озера вышел медведь "пощипать" травку и полюбоваться маральником

Медведь на прителецком склоне. Фото: altzapoved.ru. Медведь на прителецком склоне. Фото: altzapoved.ru. Медведь на прителецком склоне. Фото: altzapoved.ru. Медведь на прителецком склоне. Фото: altzapoved.ru.

"Ближе к обеду поехал на своей лодченке патрулировать до мыса Саратки, сейчас наступило "самое веселое" время. Маралы и, медведи выходят на склон пощипать свежую травку", — говорит Сергей. — "Буквально в километре от устья Кокши на выступе увидел медведя. Косолапый меня сначала не учуял — зевал, чесался, смотрел куда-то вдаль. Но потом всё же услышал звук мотора, подскочил, пару раз недовольно фыркнул и рванул в гору".

Старший научный сотрудник Алтайского заповедника Юрий Калинкин сказал, что в это время все медведи тянутся к молодой траве, кореньям. Будут пастись на солнечных склонах до конца мая.

"На молодую траву выходят все медведи, но не обязательно на побережье Телецкого озера, по склонам впадающих речек тоже много солнечных полян с первой зеленью. Иногда выход медведей на траву задерживается, когда в тайге лежит много прошлогоднего ореха, как было весной 2016 года", — говорит Юрий Калинкин.