Алтайские дайверы показали из-под воды, как Телецкое озеро освобождалось ото льда

Телецкое озеро в районе поселка Яйлю освободилось ото льда на прошлой неделе. Сотрудники Алтайского биосферного заповедника с помощью дайверов посмотрели из-под воды, как происходит процесс таяния льда. Серией любопытных снимков водолазы поделились на сайте заповедника.
Дайверы пишут, что всю прошлую неделю росла температура воздуха (до +15...+20 градусов) и пошел дождь, что повлияло на повышение температуры воды. Из-за этого лёд у берега стал хрупким и игольчатым, но долгое время и сохранял толщину около 30 см. Он начал таять в некоторых местах у берега.
Это позволило наблюдать из-под воды игру света в "хрустальных иглах, на которые распадается ледяной панцирь". Однако из-за потепления воды, с каждым днем исчезает и эталонная зимняя видимость в верхних слоях, что затрудняет подводную съемку.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.