На берегу Телецкого озера построят завод по переработке мусора

Бердников заявил, что в настоящее время ведется проектирование завода по переработке твердых бытовых отходов, очистных сооружений и водопроводов сел Иогач и Артыбаш, которые расположены на берегу Телецкого озера.

Президент РФ Владимир Путин, выступая перед Федеральным Собранием в декабре 2016 года, поручил российскому правительству разработать программу по сохранению Телецкого озера. В марте 2018 года в ходе очередного ежегодного Послания глава государства подчеркнул, что проект непременно реализуют.

После инаугурации 7 мая Путин в "майском указе" поставил задачу очистить от мусора берега Телецкого озера и Оби.

В 2017 году федеральное правительство выделило 100 млн рублей на сохранение водоема. Глава минприроды Алтая Александр Алисов говорил, что средства пойдут, в первую очередь, на строительство площадки для переработки отходов. Но сообщалось, что предприятие появится в селе Майма, которое находится на берегу Катуни, в 160 км от Телецкого озера, пишет Тайга.инфо.

Телецкое озеро является объектом Всемирного природного наследия ЮНЕСКО и частично входящего в состав Алтайского заповедника.