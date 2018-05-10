На берегу Телецкого озера построят завод по переработке мусора

В Республике Алтай глава региона Александр Бердников провел рабочую встречу с первым зампредседателя Совфеда Николаем Федоровым. На встрече особое внимание уделили реализации программы по сохранению уникального природного объекта — Телецкого озера, говорится в сообщении пресс-службы правительства Республики Алтай.
Бердников заявил, что в настоящее время ведется проектирование завода по переработке твердых бытовых отходов, очистных сооружений и водопроводов сел Иогач и Артыбаш, которые расположены на берегу Телецкого озера.
Президент РФ Владимир Путин, выступая перед Федеральным Собранием в декабре 2016 года, поручил российскому правительству разработать программу по сохранению Телецкого озера. В марте 2018 года в ходе очередного ежегодного Послания глава государства подчеркнул, что проект непременно реализуют.
После инаугурации 7 мая Путин в "майском указе" поставил задачу очистить от мусора берега Телецкого озера и Оби.
В 2017 году федеральное правительство выделило 100 млн рублей на сохранение водоема. Глава минприроды Алтая Александр Алисов говорил, что средства пойдут, в первую очередь, на строительство площадки для переработки отходов. Но сообщалось, что предприятие появится в селе Майма, которое находится на берегу Катуни, в 160 км от Телецкого озера, пишет Тайга.инфо.
Телецкое озеро является объектом Всемирного природного наследия ЮНЕСКО и частично входящего в состав Алтайского заповедника.
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