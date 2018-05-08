Путин в "майском указе" поставил задачу очистить от мусора берега Телецкого озера и Оби

Президент РФ Владимир Путин после инаугурации подписал новый указ о целях и задачах развития России, пишет РБК.
Документ под названием "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" содержит указания правительству, которому поручается принять меры "в целях осуществления прорывного научно-технологического и социально-экономического развития" страны.
В новом указе Путин ставит задачи увеличить численность населения, повысить уровень жизни россиян и создать для них комфортные условия жизни.
Президент РФ в новом указе затронул экологические проблемы страны:
- ликвидация всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов;
- уменьшение не менее чем на 20% совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в воздух в наиболее загрязненных городах;
- очистка от мусора берегов и прибрежной акватории озер Байкал, Телецкое, Ладожское, Онежское и рек Волга, Дон, Обь, Енисей, Амур, Урал, Печора;
- создание не менее 24 новых особо охраняемых природных территорий.
Владимир Путин уже обращал внимание на экологические проблемы, связанные с Телецким озером (Республика Алтай). Так, 1 марта 2018 года во время оглашения послания Федеральному он заявил, что будет реализован проект по сохранению уникального Телецкого озера на Алтае.
1 декабря 2016 года Владимир Путин также в обращении к Федеральному собранию заявил, что нужно подготовить программу сохранения Телецкого озера в Республике Алтай.
***
После вступления в должность президента в 2012 году Путин также подписал майские указы. Тогда глава государства дал правительству 218 поручений, касавшихся социально-экономического развития страны.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.