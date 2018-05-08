Путин в "майском указе" поставил задачу очистить от мусора берега Телецкого озера и Оби

Сегодня, 11:40.
Политика

Президент РФ Владимир Путин после инаугурации подписал новый указ о целях и задачах развития России, пишет РБК.

Парад кораблей на Телецком озере. Фото: Предоставлено организаторами.
Телецкое озеро в ожидании весны. Фото: altzapoved.ru.
Телецкое озеро в ожидании весны. Фото: altzapoved.ru.
Телецкое озеро в ожидании весны. Фото: altzapoved.ru.
Красоты Телецкого озера. Фото: Роман Воробьев в altzapovednik.ru.
Дайверы сняли, как Телецкое озеро освобождалось ото льда. Апрель, 2018 год. Фото: Роман Воробьёв и Татьяна Клименко altzapovednik.ru.
Дайверы на Телецком озере. Фото: altzapovednik.ru.
Дайверы исследовали Телецкое озеро и сфотографировали его обитателей. Фото: Роман Воробьёв в altzapoved.ru.
Дайверы сфотографировали редких обитателей Телецкого озера. Фото: Пресс-центр Алтайского заповедника, Роман Воробьев.
Дайверы на Телецком озере. Фото: Роман Воробьев.
Барнаульские дайверы провели экологический рейд на Телецком озере. Фото: Роман Воробьев.
Барнаульские дайверы провели экологический рейд на Телецком озере. Фото: Роман Воробьев.
Дайверы очистили дно Телецкого озера. Фото: Пресс-центр Алтайского заповедника.
Дайверы очистили дно Телецкого озера. Фото: Пресс-центр Алтайского заповедника.
Дайверы очистили дно Телецкого озера. Фото: Пресс-центр Алтайского заповедника.

Документ под названием "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" содержит указания правительству, которому поручается принять меры "в целях осуществления прорывного научно-технологического и социально-экономического развития" страны.

В новом указе Путин ставит задачи увеличить численность населения, повысить уровень жизни россиян и создать для них комфортные условия жизни.

Президент РФ в новом указе затронул экологические проблемы страны:

  • ликвидация всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов;
  • уменьшение не менее чем на 20% совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в воздух в наиболее загрязненных городах;
  • очистка от мусора берегов и прибрежной акватории озер Байкал, Телецкое, Ладожское, Онежское и рек Волга, Дон, Обь, Енисей, Амур, Урал, Печора;
  • создание не менее 24 новых особо охраняемых природных территорий.

Владимир Путин уже обращал внимание на экологические проблемы, связанные с Телецким озером (Республика Алтай). Так, 1 марта 2018 года во время оглашения послания Федеральному он заявил, что будет реализован проект по сохранению уникального Телецкого озера на Алтае.

1 декабря 2016 года Владимир Путин также в обращении к Федеральному собранию заявил, что нужно подготовить программу сохранения Телецкого озера в Республике Алтай.

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После вступления в должность президента в 2012 году Путин также подписал майские указы. Тогда глава государства дал правительству 218 поручений, касавшихся социально-экономического развития страны.

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