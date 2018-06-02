Ведущие программы "Орел и Решка" рассказали, что увидели на Алтае

В Республике Алтай закончились съемки трэвел-шоу "Орел и Решка". Ведущие Мария Горбань и Клава Кока успели побывать в разных местах Республики Алтай, пишут "Новости Горного Алтая".
Клава Кока рассказала, что ей выпала решка, поэтому она ограничилась недалекими поездками. В частности, девушка посетила остров Патмос в Чемальском районе, а в Национальном музее побывала в залах древней истории Горного Алтая и увидела мумию Укокской принцессы.
Как сообщает пресс-служба музея, встретиться с ведущей пришли школьники Горно-Алтайска, они получили автографы и поговорили с ведущей. "Ребятам было интересно все: что у ведущей в рюкзаке, что Клава покупает на свои 100 долларов, какой самый дорогой город они посетили и хотели бы они приехать на Алтай повторно".
Мария Горбань с золотой картой отправилась на Телецкое озеро, а оттуда на вертолете на Белуху.
Altapress.ru писал, что ведущие и операторы программы во время съемок часто размещали фотографии в Instagram.
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