Ведущие программы "Орел и Решка" рассказали, что увидели на Алтае

Клава Кока рассказала, что ей выпала решка, поэтому она ограничилась недалекими поездками. В частности, девушка посетила остров Патмос в Чемальском районе, а в Национальном музее побывала в залах древней истории Горного Алтая и увидела мумию Укокской принцессы.

Как сообщает пресс-служба музея, встретиться с ведущей пришли школьники Горно-Алтайска, они получили автографы и поговорили с ведущей. "Ребятам было интересно все: что у ведущей в рюкзаке, что Клава покупает на свои 100 долларов, какой самый дорогой город они посетили и хотели бы они приехать на Алтай повторно".

Мария Горбань с золотой картой отправилась на Телецкое озеро, а оттуда на вертолете на Белуху.

Altapress.ru писал, что ведущие и операторы программы во время съемок часто размещали фотографии в Instagram.