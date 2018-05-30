С телочкой и на жеребце: ведущие "Орла и решки" снимают новый выпуск на Алтае

Сегодня, 20:40.
Жизнь

Звезды тревел-шоу "Орел и решка" Мария Горбань и Клава Кока поделились снимками, сделанными в Республике Алтай. Напомним, там снимают новый выпуск программы.

Клава Кока на Алтае.
Клава Кока на Алтае. Фото: instagram.com/oleg.avilov/.

Мария Горбань разместила фотографию на коне. Девушка написала: "По Алтаю ногами не хожу ... то летаю, то скачу ". Также она поделилась фотографиями с прогулки по реке Улала.

Мария Горбань.
Мария Горбань.
Мария Горбань.
Мария Горбань.
Мария Горбань.
Мария Горбань.
Мария Горбань.
Мария Горбань.
Мария Горбань.
Мария Горбань.

Клава Кока выложила фотографию на мотоцикле.

Клава Кока.
Клава Кока.
Клава Кока.
Клава Кока.

Один из операторов "Орла и решки" Олег Авилов так написал в Instagram об Алтае:

— ...А вообще какая-то смесь Новой Зеландии, Норвегии и Карелии. Только лет так 20-30 назад. Огромные территории и очень мало людей.

Напомним, новый сезон тревел-шоу "Орел и решка" на телеканале "Пятница!" посвящен путешествиям по России. В спецсезоне зрителям покажут Байкал, Кавказ, Чукотку, Калининград, "Золотое кольцо" и Алтай.

Российский сезон "Орла и решки" стартовал 14 мая на телеканале "Пятница!"

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