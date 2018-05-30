С телочкой и на жеребце: ведущие "Орла и решки" снимают новый выпуск на Алтае

Звезды тревел-шоу "Орел и решка" Мария Горбань и Клава Кока поделились снимками, сделанными в Республике Алтай. Напомним, там снимают новый выпуск программы.
Мария Горбань разместила фотографию на коне. Девушка написала: "По Алтаю ногами не хожу ... то летаю, то скачу ". Также она поделилась фотографиями с прогулки по реке Улала.
Клава Кока выложила фотографию на мотоцикле.
Один из операторов "Орла и решки" Олег Авилов так написал в Instagram об Алтае:
— ...А вообще какая-то смесь Новой Зеландии, Норвегии и Карелии. Только лет так 20-30 назад. Огромные территории и очень мало людей.
Напомним, новый сезон тревел-шоу "Орел и решка" на телеканале "Пятница!" посвящен путешествиям по России. В спецсезоне зрителям покажут Байкал, Кавказ, Чукотку, Калининград, "Золотое кольцо" и Алтай.
Российский сезон "Орла и решки" стартовал 14 мая на телеканале "Пятница!"
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