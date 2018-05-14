На Алтае снимут передачу "Орел и решка"

В спецсезоне зрителям покажут Байкал, Кавказ, Чукотку, Калининград, "Золотое кольцо" и Алтай.

Ведущими станут не только путешественники с опытом, но и известные музыканты и актеры. Рассказывать о российских просторах будут Регина Тодоренко, Мария Ивакова, Жанна Бадоева, Ольга Антипова, Клава Кока, Влад Топалов, Ида Галич, Мария Миногарова, Айза Анохина, Тимур Родригез, Илья Соболев, Андрей Скороход, Даниил Вахрушев и Михаил Башкатов.

Российский сезон "Орла и решки" стартует 14 мая на телеканале "Пятница!"