Владелец турбазы в Горном Алтае открыл бесплатный дом для автостопщиков

Дом работает с 1 мая, но пока, по словам Вадима Несмачных, в нем никто не останавливался. Здание рассчитано на размещение 12-15 человек. У туристов должны быть свои спальники.

Вадим Несмачных увлекается автотуризмом и авторалли. Дом для путешествующих автостопом он решил открыть потому, что "добро надо в мир приносить".

Несмачных — поклонник известного российского путешественника Антона Кротова. Он объехал всю России и множество стран, написал несколько книг, в том числе о так называемых "вольных путешествиях" — автостопом и почти без денег.

Вадим Несмачных, организатор дома для автостопщиков.

В 2006 году Кротов открыл в Иркутске первый "Дом для всех" — место, в котором мог поселиться на какое-то время любой путешественник. Все расходы по содержанию дома брал на себя организатор. С тех пор Кротов создал более 10 таких домов в разных городах России и за рубежом (Владивосток, Архангельск, Каир, Мехико и другие).

Не первый опыт

У Кротова появились последователи, которые тоже начали открывать подобные дома. Один из них в 2016-2017 годах работал в Чемале. Его организаторами стали Константин Каськаев, Ольга Крехова и Марина Ермолаева. За лето-2017 в доме успели пожить 223 человека из России, Украины, Норвегии, США и других стран мира.

Главное правило подобных домов — это трезвость. Приветствуются аккуратность, помощь по хозяйству, участие в организации досуга (лекции, концерты и прочее) и добровольные пожертвования.