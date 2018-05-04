Зачем барнаульцы бесплатно селят к себе незнакомцев и становятся каучсерферами

Каучсерфинг — способ найти бесплатное жилье в путешествиях. Каучсерферы (те, кто путешествует) и хосты (те, кто принимает гостей) находят друг друга на специальных сайтах. В Барнауле тоже есть такие люди. Они рассказали altapress.ru, зачем пускают в свой дом незнакомцев, чем их привлекает такое "хобби" и почему иногда лучше жить в хостеле, чем у хостов.
Антон Кокорин: объехал как каучсерфер Россию и Беларусь
Стаж. Путешествовал как каучсерфер в 2016 году, останавливался у хостов около 20 раз.
Личное. 26 лет, барнаулец. Основное занятие — путешествия.
Особенности. Теперь считает, что жить в хостелах удобнее, чем у хостов.
"Он написал, что ходит голым"
Антон Кокорин,
путешественник:
— Года два назад я как-то спонтанно собрался поехать в путешествие. Про сервис couchsurfing.com слышал давно и решил его попробовать. Остановиться у кого-то бесплатно означало существенно сэкономить бюджет и получить возможность путешествовать дольше.
С тем, как работает сервис, я разобрался довольно быстро. Написал многим людям, это сработало — нашелся человек, готовый меня разместить. Первый раз меня приняли в гости в Омске. Это было необычно.
Селиться в дом к незнакомым людям не было страшно. Наоборот — очень интересно. У каждого хоста на странице есть отзывы. По ним можно ориентироваться кто есть кто, примерно понять, чего ожидать.
Как-то раз я написал хосту, он сказал, что готов меня принять, но есть нюанс: по дому он ходит голым. Я подумал, что это очень странный человек и вежливо отказался.
Я останавливался у людей с сайта каучсерфинга раз 20, объехал так Россию и Беларусь. В основном эти люди сами путешественники, пользуются жильем хостов, и им интересно общаться с кем-то со схожими интересами.
Многие ребята охотно показывали мне города. Забавно то, что в некоторых интересных туристических местах они, как и я, бывали впервые.
Однажды в Нальчике меня принимала женщина в возрасте, которая собиралась в США. Она так боялась туда ехать! Но именно тогда у нее в жизни появилась возможность путешествовать. Так что возраст для поездок не важен. Я ночевал у нее на раскладушке на балконе с красивым видом.
Тем, кто только планирует путешествовать в формате каучсерфинга, я могу дать несколько советов:
- Не стоит пить с хостами алкоголь — вы никогда не знаете, что у пьяного в голове
- Будьте доброжелательны, приносите с собой какие-нибудь плюшки
- Ничего не ожидайте от хозяев, вас приняли, и это уже круто.
- Если договорились, но не смогли приехать, предупредите. Люди вас ждут и готовятся к вашему приезду.
Гульнара Чуева: принимать незнакомых людей не страшно
Стаж. Больше двух лет. Стала хостом, потому что любит путешествовать, общаться с людьми и готовить.
Личное. Возраст — 46 лет, работает секретарем в медицинском научном центре. Живет с мамой и дочерью.
Особенности. Дарит гостям конфеты "Барнаульские" и любит, когда ей пишут отзывы на couchsurfing.com — это помогает развивать страницу и привлекать новых "постояльцев".
"Я никогда никого не выгоняю"
Гульнара Чуева,
хост из Барнаула:
— Принимать дома незнакомых людей мне совсем не страшно, наоборот — нравится. Я люблю о ком-то заботиться, готовить еду и угощать других. Первый гость у меня появился спустя примерно полгода после регистрации на сайте каучсерфинга.
Людям нужно жилье на разное время. Кому-то на ночь, кому-то на несколько дней: я никогда никого не выгоняю.
Гости в основном интересные и порядочные люди. Плохих случаев вспомнить не могу. Бывало, что я отдавала им ключи, когда уходила на работу. Они оставались одни в квартире, всегда все было нормально.
Люди "со странностями" бывают, но редко. Как-то я принимала молодую девушку, встречала ее на вокзале. Оказалось, что она выглядит совсем не так, как на фото на ее странице. Приехала с собакой (небольшой дворняжкой) и не предупредила меня об этом.
Собака вела себя в квартире невоспитанно, ходила в туалет в неположенных местах. Сама девушка общалась неохотно, на какие-то мои вопросы не могла дать конкретный ответ, было сложно ее понять.
Она останавливалась у меня трижды. И один раз приехала без предупреждения. Потом я видела на ее странице плохой отзыв от другого хоста. К нему она пришла не только с собакой, но и с грязной кошкой, которую нашла на улице.
Самый большой поток людей начинается в мае и заканчивается осенью. Зимой почти никого не бывает. Приезжают и туристы, и те, кто ездит по работе. Многие рассматривают Барнаул как транзитный пункт во время путешествий по Алтаю, России и странам Азии.
Кроме россиян, у меня гостили граждане Казахстана, Польши, Саудовской Аравии, Украины.
Я размещаю гостей в отдельной комнате. У меня есть для них специальное кресло-кровать. Перед их приездом обычно что-то готовлю. Люди ведь с дороги, голодные, стараешься что-то для них сделать.
Сложно с вегетарианцами. Однажды приехал парень и не предупредил меня, что не ест мясо, а я не посмотрела его профиль, запекла буженину. Было неловко.
Все, кто у меня останавливается, интересуются Барнаулом. Стараются погулять по городу, сходить в музеи, посмотреть достопримечательности. Вечерами люди в основном рассказывают о своих путешествиях или просто о жизни.
Кто-то путешествует на поездах, кто-то автостопом. Одна девушка, например, рассказывала, как не могла найти ночлег на Телецком озере в декабре. И всю ночь провела на улице. Ей на тот момент было всего 19 лет.
Останавливался у меня студент из Египта, он совсем не говорил по-русски. Поступил в медицинский на стоматолога, теперь уже нормально говорит, моя дочка с ним общается. Хороший парень, умненький, даже маме моей нравится. Он мусульманин, но ходил на Пасху в церковь, простоял там на службе три часа. Приезжал поляк, который потом поехал на Чемал, попарился в бане, и был сильно рад.
Некоторые из тех, кто приезжает, помогают мне по дому. Один парень повесил шторы, перекрыл кран, вставил окно, другой — починил люстру и душевую кабину.
Хосты бывают разные. Мы с дочерью как каучсерферы жили у одной женщины в Новосибирске, она нас ужином не накормила. Мы не обиделись, отзыв ей нормальный написали. А в Казахстане останавливались у семьи вегетарианцев, в которой пять детей.
Они живут в двухкомнатной квартире, в одной из комнат стоит палатка, в ней спал самый младший ребенок. Кроме нас у них остановился еще парень из Чехии. Все мы спали на полу.
Вообще мне всегда казалось, что лучше у себя принять гостей, чем к кому-то ехать, стеснялась. Но денег так экономишь, конечно, много. Я 17 дней ездила по Казахстану и ничего не потратила на жилье. Да и с людьми интересно пообщаться.
Леонид Юрков: москвич, который посетил Барнаул как каучсерфер
Стаж. Около трех лет.
Личное. 28 лет, работает инженером по строительству в Московском метрополитене.
Особенности. Любит путешествовать автостопом. В 2018 году решил объехать Сибирь, в том числе и Алтай. Остановился у Гульнары Чуевой.
"Кормить вас не обязаны"
Леонид Юрков,
каучсерфер (Москва):
— В отпуске я путешествую и часто останавливаюсь у хостов. Это дает мне возможность познакомиться с местным населением и сэкономить деньги.
В Барнауле я оказался потому, что поехал посмотреть Сибирь. Очень хотелось попасть в том числе на Алтай. Барнаул стал одной из точек, где я планировал остановиться. В первый день я обошел центральный проспект, посмотрел несколько скверов, заскочил в Нагорный парк. Во второй день посетил музеи, а вечером ходил в театр.
Барнаул показался мне многослойным городом: есть промышленная часть и культурная. Понравилось, что много скверов и вообще город довольно свободный. По сравнению с Новосибирском машин не очень много, меньше шума и в целом спокойнее. Люди у вас приветливые и природа рядом.
С каучсерфингом я знаком уже лет пять, активно пользуюсь им примерно три года. Раз 15 уже, наверное, у кого-то останавливался. Самое крупное путешествие у меня было год назад. Я на месяц уехал автостопом из Москвы до Новосибирска. По пути посетил более 10 городов.
Тех, у кого можно остановиться, выбираю по ощущениям. Смотрю профили, ищу людей со схожими интересами. Бывает так, что в анкете человек тебе понравился, а жизни не очень, и наоборот. Каучсерфинг — это лотерея.
Мне приходилось останавливаться в необычных домах. Например, у одной девушки под Омском было целое фермерское хозяйство. И мы с ней ходили кормить животных. Дважды останавливался в квартирах, когда их владельцы сами путешествовали. Один раз меня встречала мама каучсерфера, а в другой раз — подруга хозяев квартиры.
Таких случаев, чтобы хост мне совсем не понравился, не было. И те, у кого я останавливался, тоже говорили, что не сталкивались с какими-то напряженными ситуациями.
Обычно я разговариваю с людьми о путешествиях, пытаюсь узнать побольше о том месте, куда приехал. Интересно, что когда путешествуешь автостопом, то с водителями в основном говоришь о политике. Думаю из-за того, что меня часто подвозят дальнобойщики, а они экономически очень чувствительны к ситуации в стране.
Главное в каучсерфинге — быть благодарным за то, что тебе предоставляют крышу над головой и не требовать большего. Никто не обязан вас кормить, положить на удобную кровать, возить по городу или что-то дарить напоследок. Место для ночлега — само по себе подарок. Нужно быть приветливым, приносить с собой позитивные эмоции. Те, кто приглашает вас в гости, этого ожидают.
Цифра
1978 барнаульцев зарегистрировано на сайте couchsurfing.com. Однако, судя по их страницам, не больше 20- реально путешествуют как каучсерферы или принимают у себя гостей.
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