Зачем барнаульцы бесплатно селят к себе незнакомцев и становятся каучсерферами

— Принимать дома незнакомых людей мне совсем не страшно, наоборот — нравится. Я люблю о ком-то заботиться, готовить еду и угощать других. Первый гость у меня появился спустя примерно полгода после регистрации на сайте каучсерфинга.

Людям нужно жилье на разное время. Кому-то на ночь, кому-то на несколько дней: я никогда никого не выгоняю.

Гости в основном интересные и порядочные люди. Плохих случаев вспомнить не могу. Бывало, что я отдавала им ключи, когда уходила на работу. Они оставались одни в квартире, всегда все было нормально.

Люди "со странностями" бывают, но редко. Как-то я принимала молодую девушку, встречала ее на вокзале. Оказалось, что она выглядит совсем не так, как на фото на ее странице. Приехала с собакой (небольшой дворняжкой) и не предупредила меня об этом.

Собака вела себя в квартире невоспитанно, ходила в туалет в неположенных местах. Сама девушка общалась неохотно, на какие-то мои вопросы не могла дать конкретный ответ, было сложно ее понять.

Она останавливалась у меня трижды. И один раз приехала без предупреждения. Потом я видела на ее странице плохой отзыв от другого хоста. К нему она пришла не только с собакой, но и с грязной кошкой, которую нашла на улице.

Самый большой поток людей начинается в мае и заканчивается осенью. Зимой почти никого не бывает. Приезжают и туристы, и те, кто ездит по работе. Многие рассматривают Барнаул как транзитный пункт во время путешествий по Алтаю, России и странам Азии.

Кроме россиян, у меня гостили граждане Казахстана, Польши, Саудовской Аравии, Украины.

Я размещаю гостей в отдельной комнате. У меня есть для них специальное кресло-кровать. Перед их приездом обычно что-то готовлю. Люди ведь с дороги, голодные, стараешься что-то для них сделать.

Сложно с вегетарианцами. Однажды приехал парень и не предупредил меня, что не ест мясо, а я не посмотрела его профиль, запекла буженину. Было неловко.

Все, кто у меня останавливается, интересуются Барнаулом. Стараются погулять по городу, сходить в музеи, посмотреть достопримечательности. Вечерами люди в основном рассказывают о своих путешествиях или просто о жизни.

Кто-то путешествует на поездах, кто-то автостопом. Одна девушка, например, рассказывала, как не могла найти ночлег на Телецком озере в декабре. И всю ночь провела на улице. Ей на тот момент было всего 19 лет.

Останавливался у меня студент из Египта, он совсем не говорил по-русски. Поступил в медицинский на стоматолога, теперь уже нормально говорит, моя дочка с ним общается. Хороший парень, умненький, даже маме моей нравится. Он мусульманин, но ходил на Пасху в церковь, простоял там на службе три часа. Приезжал поляк, который потом поехал на Чемал, попарился в бане, и был сильно рад.

Некоторые из тех, кто приезжает, помогают мне по дому. Один парень повесил шторы, перекрыл кран, вставил окно, другой — починил люстру и душевую кабину.

Хосты бывают разные. Мы с дочерью как каучсерферы жили у одной женщины в Новосибирске, она нас ужином не накормила. Мы не обиделись, отзыв ей нормальный написали. А в Казахстане останавливались у семьи вегетарианцев, в которой пять детей.

Они живут в двухкомнатной квартире, в одной из комнат стоит палатка, в ней спал самый младший ребенок. Кроме нас у них остановился еще парень из Чехии. Все мы спали на полу.

Вообще мне всегда казалось, что лучше у себя принять гостей, чем к кому-то ехать, стеснялась. Но денег так экономишь, конечно, много. Я 17 дней ездила по Казахстану и ничего не потратила на жилье. Да и с людьми интересно пообщаться.