В Алтайском крае туристов будут штрафовать за неуплату курортного сбора

В Алтайском крае туристов, которые не заплатят курортный сбор, будут штрафовать на сумму от 500 до 2 тыс. рублей. Такие изменения в закон о курортном сборе внесли депутаты АКЗС.
В законе говорится, что неуплата курортного сбора — административное правонарушение, за которое турист или оператор (гостиницы, санатории и отели) должны будут заплатить штраф.
Согласно закону, если турист, остановившийся в санатории или отеле, не оплатит курортный сбор, то его оштрафуют на сумму в размере от 500 до 2 тыс. рублей.
Если санатории, гостиницы и отели допустили нарушения при взимании курортного сбора, то им предстоит заплатить штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.
В случае если предприниматели предоставят недостоверные сведения или не предоставят в управление по туризму данных по подобным сборам, то за это полагается штраф на сумму от 5 до 10 тысяч рублей.
Составлять протоколы об административных правонарушениях будут должностные лица органов местного самоуправления. Рассматривать дела о правонарушениях будет комиссия при местных администрациях.
Когда в Алтайском крае начнут взимать курортный сбор
С 1 мая 2018 года в Белокурихе с туристов начнут брать курортный сбор. Его размер составит 30 рублей в сутки с человека. Платить эти деньги нужно в гостиницах, отелях и санаториях, которые работают в городе-курорте.
В 2019 году краевые власти планируют взимать курортный сбор на и в других территориях региона.
- Директор белокурихинского санатория — о ценовых стереотипах и победителях шоу на НТВ
- Выборы, налоги, новые законы. К чему готовиться жителям и бизнесу края в 2018 году
- Итоги-2017. Как Алтайский край звучал на федеральном уровне в прошедшем году
- Сюжет: Белокуриха
- Сюжет: Курортный сбор
- Сюжет: Туризм на Алтае
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.