В Алтайском крае туристов будут штрафовать за неуплату курортного сбора

В законе говорится, что неуплата курортного сбора — административное правонарушение, за которое турист или оператор (гостиницы, санатории и отели) должны будут заплатить штраф.

Согласно закону, если турист, остановившийся в санатории или отеле, не оплатит курортный сбор, то его оштрафуют на сумму в размере от 500 до 2 тыс. рублей.

Если санатории, гостиницы и отели допустили нарушения при взимании курортного сбора, то им предстоит заплатить штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

В случае если предприниматели предоставят недостоверные сведения или не предоставят в управление по туризму данных по подобным сборам, то за это полагается штраф на сумму от 5 до 10 тысяч рублей.

Составлять протоколы об административных правонарушениях будут должностные лица органов местного самоуправления. Рассматривать дела о правонарушениях будет комиссия при местных администрациях.

Когда в Алтайском крае начнут взимать курортный сбор

С 1 мая 2018 года в Белокурихе с туристов начнут брать курортный сбор. Его размер составит 30 рублей в сутки с человека. Платить эти деньги нужно в гостиницах, отелях и санаториях, которые работают в городе-курорте.

В 2019 году краевые власти планируют взимать курортный сбор на и в других территориях региона.