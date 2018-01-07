Итоги-2017. Как Алтайский край звучал на федеральном уровне в прошедшем году

Каждый суслик — агроном

Зимой жители Бийска написали на сугробах красной краской "Сугробы за Громогласову". Этот способ борьбы с неубранным снегом бийчане подхватили вслед за новосибирскими активистами, которые ранее оставили на сугробе фамилию мэра города Анатолия Локтя. И это помогло — спустя сутки коммунальщики оперативно убрали снежную кучу в столице Сибири.

После случая в Бийске бывшая тогда главой города Лидия Громогласова, выступая на заседании общественной палаты, заявила, что бийчанам нужно набраться терпения по поводу уборки снега. "Те, кому снег мешает, могут переехать туда, где зимы не бывает", — посоветовала глава.

Она призвала общественность к спокойствию и выдержке "Сегодня каждый суслик — агроном, как говорится: все знают, как правильно нужно управлять регионом, городом, страной — не знают только те, кто работает... Это в порядке шутки", — сказала Громогласова.

По ее словам, "нормальные люди" отлично понимают, что в одночасье такую большую территорию никогда не убрать. "Город же не встал! Все основные дороги очищены, все работают! У нас не хуже, а порой даже лучше, чем в отдельных местах... Сейчас наступил тот период, когда бюджет города не позволяет закрыть все прорехи. Вопросов куча, их надо решать, но мы живём в этих реалиях — давайте все эти вещи осознавать".

После этого громкого случая Лидия Громогласова стала известна многим жителям региона.

Халк, Шрэк или Маска

20 марта в Барнауле открывали избирательный штаб Алексея Навального. Оппозиционер лично присутствовал на этом событии. Когда Навальный подходил к зданию штаба, неизвестный барнаулец облил оппозиционера зеленкой и скрылся с места происшествия на Nissan Qashqai.

Навальный не смог быстро оттереть с лица зеленку, поэтому провел встречу с барнаульцами в таком виде. В тот день у себя в микроблоге Алексей Навальный написал: "Открывать штаб в Барнауле я буду в образе из фильма "Маска". Классно. Даже зубы зеленые!". Присутствующие в шутку сравнили его с Халком и Шрэком.

После случившегося пользователи сети придумали несколько фотожаб, авторы которых продолжили сравнивать оппозиционера с "зелеными персонажами" фильмов.

Через месяц ситуация с зеленкой и Навальным повторилась, но только в Москве. Тогда врачи диагностировали у Навального химический ожог глаз, после чего он летал на операцию за границу.

Как корабль назовешь

Одно из громких предложений-2017 – переименовать город Барнаул в Путинберг или Путинград. С таким предложением весной выступила Марина Чаузова, замдиректора юридической фирмы "Адонай", во время дебатов праймериз "Единой России". Она сослалась на героя книги Врунгеля и его фразу о том, что как корабль назовешь, так он и поплывет: "Я провела параллель с тем, что Владимир Владимирович сделал для нашей страны и превратил ее в великую державу, это мое личное мнение. Энергетика названия будет нести положительные изменения".

Марина Чаузова позже заявила, что без учета мнений жителей города и самого Владимира Путина о переименовании Барнаула не может быть и речи. Позже в качестве альтернативы Марина Чаузова придумала другое название для нашего города — Святоград.

Женщина в президенты

Весной 2017 года Елена Климашкина из Алейска заявила о желании стать президентом России и сказала, что собирает деньги на предвыборную кампанию. Эту новость подхватили не только в местной прессе, но и в федеральной.

На посту президента Елена планировала бороться с сокращениями людей, поборами в школах и детсадах. По ее словам, люди в Алейске озлоблены и не могут больше терпеть. Поэтому она и решила помочь землякам. "Я считаю, правильнее систему "ломать" прямо сверху. Вот что хотите обо мне думайте. Политика для меня — это в целом государственное обустройство. Политика — это принятие законов. А вы посмотрите, какие законы принимают. Я буду доводить до людей, что они тоже могут бороться за улучшение своей жизни".

Однако дальше намерений дело у Климашкиной пока не пошло. Осенью появилось сообщение, что она уехала в Москву и пропала. К ее поискам подключился поисковый отряд "Лиза Аллерт". Несколько позже женщину нашли живой и невредимой.

Превысили уровень

Алтайский край умудрился оскандалиться и в ходе масштабных муниципальных выборов. Уровень досрочного голосования в Барнауле оказался по меркам большинства городов грандиозным. Более 28 тыс. избирателей отдали свои голоса заранее, в день выборов — свыше 70 тыс. Соотношение проголосовавших 10 сентября оказалось примерно один к трем.

Коллективы школ, детсадов, управляющие компании, профсоюзные объединения агитировали жителей Барнаула за "досрочку". В региональном отделении "Единой России" особо и не скрывали, что идет мобилизация людей на предварительное голосование, так как законом оно не запрещено, а агитации за конкретную партию не шло.

Эту историю под наблюдение взяла председатель ЦИК Элла Памфилова, которая направила в регион своего коллегу Александра Кинева. "Практика показывает, что высокий уровень досрочного голосования чаще всего администрируется, а не возникает спонтанно", - сказал тот. Памфилова подчеркивала, что право голосовать досрочно у людей есть, но нужно "четко отсечь его неправомерное использование".

В итоге инспекция показала, что документально "прицепиться" не к чему — фактов давления, принуждения зарегистрировано не было, монополия одной партии не зафиксирована. Громкий скандал по факту обернулся сотрясанием воздуха. "В любом случае я полагаю, что ситуация была нездоровой. Другое дело, что ухватить не за что", - резюмировала историю Памфилова.

С миру по монетке

Широко Алтайский край прозвучал в региональных и федеральных СМИ с темой о курортном сборе, который в России будут взимать на территории четырех регионов. Впервые о "плате за отдых" заговорили на заседании президиума Госсовета, который проходил в августе 2016 года в Белокурихе. Тогда президент Владимир Путин распорядился внести изменения в законодательство, которые предусматривают введение сбора с отдыхающих на курортах России.

Летом депутаты Госдумы утвердили закон о введении курортного сбора в четырех регионах: Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Затем местные власти определились с размером платы и территориями, которые будут участвовать в эксперименте.

В 2018 году с 1 мая в Алтайском крае курортный сбор будут взимать только в Белокурихе по 30 рублей с отдыхающего в сутки. За год власти планируют собрать с туристом около 50 млн рублей. После курортный сбор планируют ввести и на других территориях региона.