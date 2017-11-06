Волонтеры нашли пропавшую женщину из Алтайского края, которая хотела стать президентом РФ

Жительницу Алейска 35-летнюю Елену Климашкину нашли живой и невредимой. Женщину разыскивали с 9 октября. Она известна тем, что собиралась баллотироваться в президенты РФ.
В мае 2017 года алейчанка заявила, что решила стать самовыдвиженцем на должность президента РФ из-за "кризисной экономической ситуации в целом по стране". Ее беспокоили "разрушенные села и города, заводы и фабрики, десятки и сотни уволенных и сокращенных людей". Для этого женщина создала собственный сайт, на котором опубликовала свою программу, и собирала денежные средства на предвыборную кампанию.
В настоящее время на сайте доступна только заглавная страница, контакты и информация о сборе средств исчезли.
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