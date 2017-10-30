Алтайские и московские волонтеры разыскивают женщину, которая хотела стать президентом РФ

Приметы пропавшей:

рост 160 см;

телосложение полное;

глаза серые;

волосы темно-шоколадные чуть ниже ушей, седой чуб.

Пропавшая Е. Климашкина.

Была одета в:

сине-фиолетовое пальто-пуховик ниже колен;

черные брюки;

ботинки коричневые на шнурках;

черная шапка с красными и белыми цветами.

Особые приметы: сильно сутулится.

Может нуждаться в медицинской помощи.

В мае 2017 года алейчанка заявила, что решила стать самовыдвиженцем на должность президента РФ из-за "кризисной экономической ситуации в целом по стране". Ее беспокоили "разрушенные села и города, заводы и фабрики, десятки и сотни уволенных и сокращенных людей". Для этого женщина создала собственный сайт, на котором опубликовала свою программу, и собирала денежные средства на предвыборную кампанию. В настоящее время на сайте доступна только заглавная страница, контакты и информация о сборе средств исчезли.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят позвонить 02 (120) либо 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).