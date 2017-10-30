Алтайские и московские волонтеры разыскивают женщину, которая хотела стать президентом РФ

Сегодня, 13:34.
Происшествия

Алтайские волонтеры объявили в розыск жительницу Алейска 35-летнюю Елену Климашкину. Она известна тем, что собиралась баллотироваться в президенты РФ. В последний раз женщину видели 9 октября 2017 года в ЦО Москвы.

Елена Климашкина из Алейска.
Елена Климашкина из Алейска. Фото: eklimashkina.wixsite.com.

Приметы пропавшей:

  • рост 160 см;
  • телосложение полное;
  • глаза серые;
  • волосы темно-шоколадные чуть ниже ушей, седой чуб.
Пропавшая Е. Климашкина.
Пропавшая Е. Климашкина.

Была одета в:

  • сине-фиолетовое пальто-пуховик ниже колен;
  • черные брюки;
  • ботинки коричневые на шнурках;
  • черная шапка с красными и белыми цветами.

Особые приметы: сильно сутулится.

Может нуждаться в медицинской помощи.

В мае 2017 года алейчанка заявила, что решила стать самовыдвиженцем на должность президента РФ из-за "кризисной экономической ситуации в целом по стране". Ее беспокоили "разрушенные села и города, заводы и фабрики, десятки и сотни уволенных и сокращенных людей". Для этого женщина создала собственный сайт, на котором опубликовала свою программу, и собирала денежные средства на предвыборную кампанию. В настоящее время на сайте доступна только заглавная страница, контакты и информация о сборе средств исчезли.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят позвонить 02 (120) либо 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).

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