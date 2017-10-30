Алтайские и московские волонтеры разыскивают женщину, которая хотела стать президентом РФ

Алтайские волонтеры объявили в розыск жительницу Алейска 35-летнюю Елену Климашкину. Она известна тем, что собиралась баллотироваться в президенты РФ. В последний раз женщину видели 9 октября 2017 года в ЦО Москвы.
Приметы пропавшей:
- рост 160 см;
- телосложение полное;
- глаза серые;
- волосы темно-шоколадные чуть ниже ушей, седой чуб.
Была одета в:
- сине-фиолетовое пальто-пуховик ниже колен;
- черные брюки;
- ботинки коричневые на шнурках;
- черная шапка с красными и белыми цветами.
Особые приметы: сильно сутулится.
Может нуждаться в медицинской помощи.
В мае 2017 года алейчанка заявила, что решила стать самовыдвиженцем на должность президента РФ из-за "кризисной экономической ситуации в целом по стране". Ее беспокоили "разрушенные села и города, заводы и фабрики, десятки и сотни уволенных и сокращенных людей". Для этого женщина создала собственный сайт, на котором опубликовала свою программу, и собирала денежные средства на предвыборную кампанию. В настоящее время на сайте доступна только заглавная страница, контакты и информация о сборе средств исчезли.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят позвонить 02 (120) либо 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).
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