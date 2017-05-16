Женщина из Алтайского края собирает деньги, чтобы баллотироваться в президенты РФ

Елене Климашкиной 35 лет, она уроженка Таджикистана, в Алтайский край переехала в 90-х годах. Одна воспитывает дочь. Училась в барнаульском филиале ВЗФЭИ. Женщина пишет, что последние несколько лет работала в магазине, а сейчас работает в бюджетной сфере.

Алейчанка заявляет, что решила стать самовыдвиженцем из-за "кризисной экономической ситуации в целом по стране". Ее беспокоят "разрушенные села и города, заводы и фабрики, десятки и сотни уволенных и сокращенных людей".

Из обращения Елены Климашкиной (орфография и пунктуация автора сохранены):

Лишь сплотившись вместе мы сможем построить новую жизнь, создать светлое будущее для себя, наших родителей, детей, производителей и экономики в целом. Все в жизни имеет движение, движение есть на Земле, под Землей, в Космосе.

Елена Климашкина просит тех, "кого хоть раз затронула жизненная тема "безденежья", "безработицы", "мизерных зарплат и пенсий", "огромных счетов за коммунальные услуги" поддержать ее и стать волонтерами, чтобы помочь собрать подписи избирателей и финансово провести предвыборную программу.

На своем сайте алейчанка приводит тезисы своей предвыборной программы. Например, женщина обещает перевести страну на бесплатное (полное государственное) образование и медицинское обеспечение, увеличить МРОТ и пенсии в 1,5-2 раза выше прожиточного минимума, перевести сферу ЖКХ под государственный контроль, построить новые фабрики и заводы и так далее.

Климашкина пишет, что для принятия участия в выборах президента ей нужно создать штаб из группы избирателей в количестве не менее 500 человек, а также собрать не менее 2 млн подписей потенциальных избирателей. По данным на 13 мая, опубликованным на сайте претендентки в кандидаты на должность президента РФ, ей удалось собрать 120 рублей.

Все вопросы Елена Климашкина призывает задавать ей в соцсетях, однако из контактов на сайте пока указана только электронная почта.

По данным altapress.ru, Климашкина работала программистом в алейской администрации, но некоторое время назад уволилась и собиралась уехать в Новосибирск.

Выборы президента РФ состоятся в марте 2018 года.