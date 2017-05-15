В Совфеде предложили ввести уголовное наказание за махинации на выборах

По словам Клишаса, законопроект предусматривает введение уголовной ответственности за незаконную выдачу и незаконное получение избирательного бюллетеня или бюллетеня референдума, если эти деяния совершены более двух раз в ходе одного и того же голосования.

"Максимальное наказание за совершение этих преступлений будет составлять четыре года лишения свободы. Вместе с тем, предусмотрены также и альтернативные виды наказания, такие как штраф и принудительные работы. Если же незаконные выдача и или получение избирательных бюллетеней совершенны группой лиц, максимальное наказание для участников такой группы будет составлять пять лет лишения свободы", — цитирует агентство автора законопроекта.

11 мая Комитет гражданских инициатив Алексея Кудрина направил в Думу ряд предложений по изменению законодательства о выборах. Для увеличения явки на выборах в КГИ предложили разрешить членам избиркомов иметь иностранный вид на жительство, а членам УИКов за рубежом — иметь двойное гражданство.