В Совфеде предложили ввести уголовное наказание за махинации на выборах

Законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за махинации с бюллетенями на выборах, подготовлен и скоро будет внесён в Госдуму. Предполагается, что максимальное наказание составит пять лет лишения свободы. Об этом сообщил РИА Новости один из авторов законопроекта, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
По словам Клишаса, законопроект предусматривает введение уголовной ответственности за незаконную выдачу и незаконное получение избирательного бюллетеня или бюллетеня референдума, если эти деяния совершены более двух раз в ходе одного и того же голосования.
"Максимальное наказание за совершение этих преступлений будет составлять четыре года лишения свободы. Вместе с тем, предусмотрены также и альтернативные виды наказания, такие как штраф и принудительные работы. Если же незаконные выдача и или получение избирательных бюллетеней совершенны группой лиц, максимальное наказание для участников такой группы будет составлять пять лет лишения свободы", — цитирует агентство автора законопроекта.
11 мая Комитет гражданских инициатив Алексея Кудрина направил в Думу ряд предложений по изменению законодательства о выборах. Для увеличения явки на выборах в КГИ предложили разрешить членам избиркомов иметь иностранный вид на жительство, а членам УИКов за рубежом — иметь двойное гражданство.
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