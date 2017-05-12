Комитет Кудрина предложил повысить явку на выборах за счет россиян, живущих за границей

В КГИ считают, что членам избиркомов нужно разрешить иностранный вид на жительство, а россиянам с двойным гражданством — быть членами УИК за границей. Сегодня это запрещено законом.

Один из авторов поправок к законопроектам сенаторов Андрея Клишаса и Анатолия Широкова, член экспертной группы при ЦИК Аркадий Любарев считает, что такая меры позволит увеличить явку на выборах губернаторов и президента. Сейчас членами УИК в других странах могут быть только сотрудники посольств, но на участки в посольствах не всегда возможно попасть.

Однако первый заместитель председателя комитета Госдумы по законодательству Михаил Емельянов считает, что политических условий для принятия таких поправок в России нет, потому что они противоречат "направлению национализации элит, которое избрала наша власть" и "ограничению иностранного вмешательства в политическую жизнь России".

В КГИ также предложили разрешить назначать более чем одного наблюдателя в одну УИК, отменить заблаговременную аккредитацию СМИ на выборы, назначить наказание за незаконное удаление наблюдателей с участков и снизить вдвое количество подписей для муниципального фильтра, пишет znak.com.