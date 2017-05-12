Комитет Кудрина предложил повысить явку на выборах за счет россиян, живущих за границей

Комитет гражданских инициатив (КГИ) Алексея Кудрина предложил увеличивать явку на выборах за счет граждан России, проживающих за рубежом, сообщает РБК.
В КГИ считают, что членам избиркомов нужно разрешить иностранный вид на жительство, а россиянам с двойным гражданством — быть членами УИК за границей. Сегодня это запрещено законом.
Один из авторов поправок к законопроектам сенаторов Андрея Клишаса и Анатолия Широкова, член экспертной группы при ЦИК Аркадий Любарев считает, что такая меры позволит увеличить явку на выборах губернаторов и президента. Сейчас членами УИК в других странах могут быть только сотрудники посольств, но на участки в посольствах не всегда возможно попасть.
Однако первый заместитель председателя комитета Госдумы по законодательству Михаил Емельянов считает, что политических условий для принятия таких поправок в России нет, потому что они противоречат "направлению национализации элит, которое избрала наша власть" и "ограничению иностранного вмешательства в политическую жизнь России".
В КГИ также предложили разрешить назначать более чем одного наблюдателя в одну УИК, отменить заблаговременную аккредитацию СМИ на выборы, назначить наказание за незаконное удаление наблюдателей с участков и снизить вдвое количество подписей для муниципального фильтра, пишет znak.com.
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