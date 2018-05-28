Звезды передачи "Орел и Решка" прилетели на Алтай

Очевидцы сообщают, что съемки программы "Орел и решка" прошли в аэропорту Горно-Алтайска.

— Признаюсь честно, это мое любимое телешоу!!! И я очень рада встрече!!! С нетерпением ждём выпуска передачи про нашу прекрасную республику!!! — пишет aleksa_altay

Публикация от Анна (@aleksa_altay) 27 Май 2018 в 9:47 PDT

Напомним, новый сезон тревел-шоу "Орел и решка" на телеканале "Пятница!" посвящен путешествиям по России. В спецсезоне зрителям покажут Байкал, Кавказ, Чукотку, Калининград, "Золотое кольцо" и Алтай.

Ведущими станут не только путешественники с опытом, но и известные музыканты и актеры. Рассказывать о российских просторах будут Регина Тодоренко, Мария Ивакова, Жанна Бадоева, Ольга Антипова, Клава Кока, Влад Топалов, Ида Галич, Мария Миногарова, Айза Анохина, Тимур Родригез, Илья Соболев, Андрей Скороход, Даниил Вахрушев и Михаил Башкатов.

Российский сезон "Орла и решки" стартовал 14 мая на телеканале "Пятница!"