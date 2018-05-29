Чем заболела Регина Тодоренко? Ведущая "Орла и Решки" экстренно госпитализирована

— А потом в почку постучался пиелонефрит.

И теперь съемки, запланированные на ближайшие 2 дня, под угрозой срыва...

Прошу прощения у всех приглашённых гостей на мое вечернее шоу, но шальная почка дала сбой, а врачи заставили госпитализироваться. Очень надеюсь на ваше понимание. Как только меня выпишут, жду вас снова на съемочной площадке.

Моя команда сделает все возможное, чтоб вам было комфортно и без меня! Не переживайте. Я скоро буду в строю. Люблю вас.

P.S.: Хуже было только после галлюциногенных грибов.