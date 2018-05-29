Чем заболела Регина Тодоренко? Ведущая "Орла и Решки" экстренно госпитализирована

Съемки новой программы с Региной Тодоренко могут быть сорваны из-за экстренной госпитализации популярной телеведущей. 28 мая девушка опубликовала в Instagram свое селфи на больничной койке и рассказала, из-за чего ее экстренно поместили в госпиталь.
Регина Тодоренко,
телеведущая:
— А потом в почку постучался пиелонефрит.
И теперь съемки, запланированные на ближайшие 2 дня, под угрозой срыва...
Прошу прощения у всех приглашённых гостей на мое вечернее шоу, но шальная почка дала сбой, а врачи заставили госпитализироваться. Очень надеюсь на ваше понимание. Как только меня выпишут, жду вас снова на съемочной площадке.
Моя команда сделает все возможное, чтоб вам было комфортно и без меня! Не переживайте. Я скоро буду в строю. Люблю вас.
P.S.: Хуже было только после галлюциногенных грибов.
Сейчас Тодоренко ведет на канале "Пятница" программу "Голос улиц". А прославилась она в передаче "Орел и решка", ведущие которой Мария Горбань и Клава Кока 28 мая прибыли на Алтай.
Даже после ухода из шоу "Орел и Решка" график Регины Тодоренко не стал свободнее. Телеведущая одновременно занимается несколькими проектами, учится в Нью-Йорской киноакадемии и посещает светские мероприятия. Такой напряженный ритм жизни не мог не сказаться на самочувствии Тодоренко, пишет Woman.ru.
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