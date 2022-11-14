Даже если будет +7. Снег не отступит от Алтайского края до середины недели

Зимняя погода не отступает от Алтайского края. Снег продолжит идти 15−17 ноября, рассказали в региональном Гидрометцентре.

Погода в Алтайском крае 15−17 ноября

Ночью 15 ноября в Алтайском крае ожидается температура −1…+4 градусов, а днем +2…+7 градусов. Местами возможны небольшие и умеренные осадки, а в предгорьях — сильные, в виде мокрого снега и дождя. Кроме того, синоптики прогнозируют метели и гололед. Ветер будет юго-западный, 9−14 м/с. По югу он может усилиться до 25−27 м/с.

Ночью 16 ноября в регионе вероятны −3…+2 градусов, а днем −1…+4 градусов. Вероятны мокрый снег и метели. Гололед сохранится. Скорость юго-западного ветра составит до 23 м/с.

В Алтайском крае ночью 17 ноября градусник покажет −2…−7 градусов. Днем температура останется такой же. Местами пройдет снег с метелями.

Подсолнухи в снегу Из архива редакции

Погода в Барнауле 15−17 ноября

В Барнауле ночью 15 ноября возможна температура 0…+2 градусов, а днем +3…+5 градусов. С мокрым снегом, дождем и гололедов. Ветер скоростью 9−14 (местами до 18) м/с будет дуть с юго-запада.

Ночью 16 ноября похолодает до −1…+1 градусов, а днем +1…+3 градусов. Снова вероятны мокрый снег, метель и гололед. Ветер будет юго-западный, 8−13 м/с.

Ночью и днем 17 ноября в Барнауле возможны −3…−5 градусов. Скорость ветра — также юго-западного — достигнет 6−11 м/с.

Ранее в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение. Между тем на Алтай пришли первые метели.