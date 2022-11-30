Дед (и) Мороз, разруха, модели в коже и другое прекрасное в фотоподборке altapress.ru за ноябрь

Чем больше вы насчитаете завитушек на бороде Деда Мороза, тем теплее станет в Барнауле!
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
«В Барнаул прибыл новогодний поезд. Дед уехал, а Мороз — остался», — шутят горожане. Какие еще события произошли в этом ноябре покажут «фотоглаза» altapress.ru Анна Зайкова и Дмитрий Лямзин.
Чем больше вы насчитаете завитушек на бороде Деда Мороза, тем теплее станет в Барнауле!
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter