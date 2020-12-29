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Жизнь

Дед Мороз на линии. Веселая водитель трамвая катает барнаульцев в костюме зимнего волшебника

Жители Барнаула имеют отличную возможность прокатиться в трамвае и увидеть Деда Мороза.

Кристина Исаева.
Кристина Исаева.
Анна Зайкова/altapress.ru.

Чтобы ощутить новогоднее настроение, достаточно просто сесть на трамвай № 3, которым управляет Кристина Исаева.

Эта жизнерадостная женщина прекрасно совмещает свои профессиональные обязанности с ролью зимнего волшебника и дарит улыбки барнаульцам.

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