Дед Мороз на линии. Веселая водитель трамвая катает барнаульцев в костюме зимнего волшебника

Жители Барнаула имеют отличную возможность прокатиться в трамвае и увидеть Деда Мороза.

Чтобы ощутить новогоднее настроение, достаточно просто сесть на трамвай № 3, которым управляет Кристина Исаева.

Эта жизнерадостная женщина прекрасно совмещает свои профессиональные обязанности с ролью зимнего волшебника и дарит улыбки барнаульцам.