DeepNude: что известно о приложении, которое раздевает женщин на фото

Новое приложение DeepNude, которое при помощи нейросетей создает откровенные снимки, «удаляя» одежду с фотографий, после запуска проработало всего несколько дней. Рассказываем, как что такое DeepNude и почему разработчики приложения заявили, что мир к нему еще «не готов».

DeepNude запустили 23 июня 2019 года, сообщает daily.afisha.ru. Сервис работал на Windows и Linux.

Разработчики сообщили, что приложение «обучалось» на тысячах снимках обнаженных девушек. Чтобы получить «обнаженную» фотографию, пользователю достаточно сделать несколько кликов.

При использовании DeepNude, на получившейся фотографии появляется водяной знак. Платная версия приложения позволяет получить изображение без водяных знаков и пометок.

С мужскими телами DeepNude не работает. По результатам проверки TJ, сервис добавляет им женские половые признаки.

Смартфон. Работа. СС0

Кто создал DeepNude, неизвестно. Если верить аккаунту разработчика в Twitter, он живет в Эстонии.

Приложение DeepNude подвергли критике. Например, веб-аналитик «Лаборатории Касперского» Владислав Тушканов заявил RNS, что оно может стать причиной психологических травм у детей:

«Созданная в подобном приложении фотография или видео может стать причиной интернет-травли, в том числе массовой», — заявил он.

Через несколько дней после запуска DeepNude закрыли:

«Мы думали, что будем продавать ограниченное число копий в месяц. <…> Мы никогда не думали, что оно станет вирусным, и мы потеряем контроль над траффиком. Мы сильно недооценили запрос», ― написали авторы приложения.

Разработчики заявили, что вероятность «неправильного использования» приложения слишком высока. Авторы не хотят «делать деньги таким способом».