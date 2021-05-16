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Жизнь

«Дефицит». Минпромторг объяснил двукратный рост цен на пиломатериалы

Причина роста цен — дефицит материалов как в стране, так и на внешних рынках, сообщает РБК.

На проспекте Ленина срубили деревья.
На проспекте Ленина срубили деревья.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Минпромторг рассматривает возможность ограничить экспорт этой продукции, а также прорабатывает вопрос о включении пиломатериалов в перечень товаров, существенно важных для внутреннего рынка. То есть в исключительных случаях их экспорт могут ограничить или вовсе запретить, а также ввести новые вывозные таможенные пошлины.

Рост цен в Ассоциации деревянного домостроения связывают с дефицитом пиломатериалов, который наблюдается последние восемь месяцев. Он возник за рубежом и повлек за собой стремительное повышение экспортных цен. По замыслу, экспорт должен быть ограничен, пока спрос и цены не стабилизируются на внешних рынках — в Европе, США и Китае.

Общемировой рост цен вызван увеличением спроса из-за стабилизации мировой экономики после кризисного 2020 года, считают в Минпромторге. Также на это влияет «беспрецедентный спрос на деревянные дома в России». Производители загружены до конца этого года и повышают цены на готовые дома.

Лес. Заготовка древесины.
Лес. Заготовка древесины.
Pixabay.com


Дефицит характерен не только для пиломатериалов, но и для фанеры, древесных плит с ориентированной стружкой и других древесных материалов, отмечает ассоциация. На дефицит материалов для выпуска деревянной мебели уже обращали внимание ее производители.

При этом мощностей по лесозаготовке в стране достаточно, добавляет в комментарии РБК управляющий директор по реализации государственных программ развития и лесной политике Segezha Group Николай Иванов.
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