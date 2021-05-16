«Дефицит». Минпромторг объяснил двукратный рост цен на пиломатериалы

Минпромторг рассматривает возможность ограничить экспорт этой продукции, а также прорабатывает вопрос о включении пиломатериалов в перечень товаров, существенно важных для внутреннего рынка. То есть в исключительных случаях их экспорт могут ограничить или вовсе запретить, а также ввести новые вывозные таможенные пошлины.



Рост цен в Ассоциации деревянного домостроения связывают с дефицитом пиломатериалов, который наблюдается последние восемь месяцев. Он возник за рубежом и повлек за собой стремительное повышение экспортных цен. По замыслу, экспорт должен быть ограничен, пока спрос и цены не стабилизируются на внешних рынках — в Европе, США и Китае.



Общемировой рост цен вызван увеличением спроса из-за стабилизации мировой экономики после кризисного 2020 года, считают в Минпромторге. Также на это влияет «беспрецедентный спрос на деревянные дома в России». Производители загружены до конца этого года и повышают цены на готовые дома.

Лес. Заготовка древесины. Pixabay.com

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Дефицит характерен не только для пиломатериаловно и для фанерыдревесных плит с ориентированной стружкой и других древесных материаловотмечает ассоциация. На дефицит материалов для выпуска деревянной мебели уже обращали внимание ее производители.При этом мощностей по лесозаготовке в стране достаточнодобавляет в комментарии РБК управляющий директор по реализации государственных программ развития и лесной политике Segezha Group Николай Иванов.