Декабрьская весна. Аномальное тепло, дожди и шквалистый ветер ударят по Алтайскому краю

Резкое потепление, которое пришло в Алтайский край, в ближайшие дни покажет свою «темную» сторону. На 6 и 7 декабря в регионе передано штормовое предупреждение.

В четверг, 5 декабря, в крае наблюдается очень благоприятная и солнечная погода. Однако в пятницу и субботу ситуация изменится.

Днем 6 и сутки 7 декабря в регионе ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами сильные осадки, метели, гололёдные явления.

Одновременно с этим синоптики прогнозируют усиление ветра до 15−20 метров в секунду, местами порывы 25−27 метров.

На дорогах ожидается сильная гололедица, снежные заносы.

Что касается дневных температур, то 6 декабря в Алтайском крае будет 0…+5 градусов с похолоданием в течение дня, а 7 декабря будет −2…+3 градуса.

Метель , сильный ветер , переметы и гололед. vk.com/barneos22

Погодная аномалия

Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, установившиеся и прогнозируемые в ближайшие дни температуры превышают многолетнюю норму.

По словам эксперта, по первой декаде декабря отклонение от нормальных значений в положительную сторону составляет порядка 4−6 градусов.

Когда закончится оттепель?

Столь резкое потепление, согласно прогнозу синоптиков, в Алтайском крае продержится до самого конца текущей недели и может задержаться еще в самом начале следующей.

Однако затем в регионе похолодает. На районы края начнет оказывать влияние антициклон, с приходом которого погода стабилизируется.

В связи со столь нетипичной для нашего региона погодой, altapress.ru подготовил цикл материалов с пометкой «Декабрьская весна», посвященных тому, чем опасна такая теплая погода зимой. Следите за новостями.