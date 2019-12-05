Декабрьская весна. Аномальное тепло ударит по Алтайскому краю дождями и шквалистым ветром

В четверг, 5 декабря, в крае наблюдается очень благоприятная и солнечная погода. Однако в пятницу и субботу ситуация изменится.
Днем 6 и сутки 7 декабря в регионе ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами сильные осадки, метели, гололёдные явления.
Одновременно с этим синоптики прогнозируют усиление ветра до 15−20 метров в секунду, местами порывы 25−27 метров.
На дорогах ожидается сильная гололедица, снежные заносы.
Что касается дневных температур, то 6 декабря в Алтайском крае будет 0…+5 градусов с похолоданием в течение дня, а 7 декабря будет −2…+3 градуса.
Погодная аномалия
Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, установившиеся и прогнозируемые в ближайшие дни температуры превышают многолетнюю норму.
По словам эксперта, по первой декаде декабря отклонение от нормальных значений в положительную сторону составляет порядка 4−6 градусов.
Когда закончится оттепель?
Столь резкое потепление, согласно прогнозу синоптиков, в Алтайском крае продержится до самого конца текущей недели и может задержаться еще в самом начале следующей.
Однако затем в регионе похолодает. На районы края начнет оказывать влияние антициклон, с приходом которого погода стабилизируется.
В связи со столь нетипичной для нашего региона погодой, altapress.ru подготовил цикл материалов с пометкой «Декабрьская весна», посвященных тому, чем опасна такая теплая погода зимой. Следите за новостями.