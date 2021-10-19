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Жизнь

«Делайте прививки и приходите». Почему Минздрав предложил врачам-пенсионерам вернуться на работу

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал врачей-пенсионеров вернуться на работу. Рассказываем, с чем это связано и на каких условиях пожилые медики смогут «заново» трудиться.

Медицина, коронавирус. Врачи.
Медицина, коронавирус. Врачи.
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1
Почему Мурашко просит докторов-пенсионеров выйти на работу?

«Коммерсант» сообщает: дело в том, что нагрузка на здравоохранение резко возросла. Многие врачи ушли на пенсию или самоизоляцию по возрастным показаниям. Сфера испытывает кадровый голод.

2
На каких условиях «почтенные» медики смогут работать?

Врачи-пенсионеры могут приступить к прежним обязанностям, поставив прививки от COVID-19.

Вакцина. Вакцинация. Прививка.
Вакцина. Вакцинация. Прививка.
unsplash.com
3
Как сейчас укомплектованы больницы?

По имеющейся информации, больницы укомплектованы медперсоналом на 72%, врачами — на 67%.

4
Как к призыву министра отнеслись коллеги?

Председатель общероссийского профсоюза медработников «Действие» Андрей Коновал считает заявление Мурашко «актом отчаяния». По его словам, кадровый голод в медицине был катастрофическим и до пандемии, пишет «URA.RU».

Визит Михаила Мурашко в Барнаул.
Визит Михаила Мурашко в Барнаул.
Дмитрий Лямзин/altapress.ru.
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