«Делайте прививки и приходите». Почему Минздрав предложил врачам-пенсионерам вернуться на работу

«Коммерсант» сообщает: дело в том, что нагрузка на здравоохранение резко возросла. Многие врачи ушли на пенсию или самоизоляцию по возрастным показаниям. Сфера испытывает кадровый голод.
Врачи-пенсионеры могут приступить к прежним обязанностям, поставив прививки от COVID-19.
По имеющейся информации, больницы укомплектованы медперсоналом на 72%, врачами — на 67%.
Председатель общероссийского профсоюза медработников «Действие» Андрей Коновал считает заявление Мурашко «актом отчаяния». По его словам, кадровый голод в медицине был катастрофическим и до пандемии, пишет «URA.RU».