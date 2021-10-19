«Делайте прививки и приходите». Почему Минздрав предложил врачам-пенсионерам вернуться на работу

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Почему Мурашко просит докторов-пенсионеров выйти на работу?

«Коммерсант» сообщает: дело в том, что нагрузка на здравоохранение резко возросла. Многие врачи ушли на пенсию или самоизоляцию по возрастным показаниям. Сфера испытывает кадровый голод.