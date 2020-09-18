Дело бывшего алтайского вице-премьера Ирины Долговой может обрасти новыми эпизодами

История с возбуждением уголовного дела в отношении бывшего заместителя председателя правительства Алтайского края Ирины Долговой может обрасти новыми эпизодами, сообщил altapress.ru информированный источник.

Напомним, Долговой инкриминируют тот факт, что она осенью 2018 года организовала за счет средств краевого бюджета обеспечение дорогостоящим лекарственным препаратом своего знакомого.

При этом последний, по версии следствия, не имел права бесплатно получать это лекарство.

Действия Ирины Долговой в данный момент квалифицированы, как превышение должностных полномочий, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации (часть 2 статьи 286 УК РФ).

«Этот эпизод может быть не единственным. Есть основания полагать, что в ходе расследования вскроются и другие похожие факты», — сказал собеседник издания.

Ирина Долгова в наручниках. Скриншот видео СК

Источник добавил — имеется информация, что Ирина Долгова могла давать подчиненным указания «отодвигать» в очереди людей, имеющих право на получение дорогостоящих лекарственных препаратов, в пользу тех, кто не имел права на такие лекарства.

Так это или нет, будет установлено в ходе расследования.

18 сентября в суде решается вопрос об избрании в отношении Ирины Долговой меры пресечения. Следствие ходатайствует о заключении бывшей чиновницы под стражу.