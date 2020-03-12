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13 марта

Дело депутатского сына, кривлявшегося во время смертельного избиения, дошло до суда

В Красноярске прошло первое заседание по делу Андрея Шилова и его подельника Сергея Шмелева, которые обвиняются в избиении до смерти своего приятеля Дмитрия Сисигина, пишет «Проспект мира». В это дело вынужден был вмешаться глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Обвиняемый в убийстве сын красноярского депутата.
Обвиняемый в убийстве сын красноярского депутата.
кадр из видео. prmira.ru.

Примечательно, что полиция долгое время не желала задерживать обвиняемых, даже когда в сети появилось скандальное видео.

Сейчас Шилову и Шмелеву вменяют «причинение тяжкого вреда здоровью, совершенного группой лиц по предварительному сговору и повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего»

На заседании подсудимым повторно избирали меру пресечения, которое продлевалось с октября. Шилов возражал и просил домашний арест, но судья поддержал прокурора и «продлил СИЗО» на шесть месяцев.

Адвокат Шилова подчеркнул, что его подзащитный «угрозы обществу не представляет».

Следственный изолятор, СИЗО.
Следственный изолятор, СИЗО.
УФСИН России по Алтайскому краю

По данным следствия, в сентябре 2019 года Сисигина в собственной квартире жестоко избили приятели — 24-летний Шилов, сын председателя Емельяновского поселкового совета депутатов и бывшей судьи, а также его 29-летний знакомый Шмелев.

Избиение снималось на видео, на кадрах можно увидеть радующегося Шилова со следами крови на лице. Причем кадры слил в сеть сам обвиняемый, отмечает «Тайга.инфо».

«Ранее у Шилова был определенный опыт в видеоблогерстве, одного прохожего они избили 31 марта и сняли это все на телефон, после чего отправили видео сестре этого человека», — рассказала приятельница Шилова.

Через три недели Сисигин скончался в больнице. Друзья погибшего начали усиленно распространять информацию, поскольку к этому моменту претензий у правоохранителей к Шилову и Шмелеву не возникали.

Почти через 10 дней подозреваемых все-таки задержали, возбудили уголовное дело.

При этом скандал дошел до главы СК России Александра Бастрыкина, который передал дело в центральный аппарат ведомства. Сообщалось, что в органах якобы прошли проверки и даже уволили следователя за затягивание дела.

15 октября толпа красноярцев собралась возле краевой прокуратуры с требованием наказать виновных. На следующий день Шилова и Шмелева арестовали.

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