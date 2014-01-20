Иркутского правозащитника, занимающегося делами о пытках, обвинили в экстремизме

Со ссылкой на свои источники в МВД издание сообщает, что у правозащитника, который в 2017 году получил национальную премию «Гражданская инициатива» за профилактику преступности в молодежной среди, в декабре прошли сразу два обыска за неделю.

Также обыски прошли в квартирах матери Хроменкова и его супруги Наталье. Об этом Святослав рассказывает на своей странице во «ВКонтакте».

В это время Хроменков находился не в России и принял решение не возвращаться до тех пор, «пока власти не обеспечат тщательное объективное расследование».

«Очевидно, что возвращаться на родину сейчас для него просто опасно», — отметила мать Святослава.

Издание сообщает, что после обыска у матери следователи угрожали ей уголовным преследованием, обвиняя в нападении на полицейского, «хотя есть видео, где травмы одному из сотрудников во время взлома квартиры наносит другой полицейский». Также, как отмечается, пропал телефон и деньги из сейфа," хотя протоколов об изъятии денег и вещей не предоставили".

Правозащитники считают обыск незаконным, так как постановление на него было выдано для нежилого помещения, а квартира Хроменкова — жилое.

Полиция. Мигалка СС0

«За время, с начала преследования, в декабре, я потерял много — практически целую жизнь. Я потерял нескольких дорогих мне друзей. Потерял нескольких важных для меня партнеров. И остался без поддержки, один на один со своей бедой. Видимо, я это заслужил и не достоин большего. В 11-летней работе я ставлю точку. Я пришел к выводу, что не могу вести свою деятельность дальше. Все проектные обязательства мы доведем», — написал Хроменков в своем Facebook.

Как пишет «Тайга.инфо», за 2019 силами Хроменкова и его партнеров привлечено к ответственности четыре сотрудника полиции.

«Сейчас у нас пять дел, где проходят еще девять полицейских. Могу добавить, что мы работаем по гранту Фонда помощи ООН жертвам пыток. Сейчас должен был бы начаться третий год сотрудничества. Наша борьба с пытками в последнее время стала активнее и успешней. Думаю, что именно это кому-то очень не нравится», — пояснил правозащитник.

Также отмечается, что преследовать начали других активистов. Так, правозащитник Павел Глущенко рассказал, что анонимный сотрудник правоохранительных органов решил его «вызвать повесткой». Однако отказался назвать свое имя, написав, что, если Павел узнает, то «освободится через десять лет».